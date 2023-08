"Grupo merecia classificar", diz goleiro do Ceilândia após eliminação

Arthur Ribeiro*

Ceilândia não terá divisão e disputa apenas o estadual em 2024 - (crédito: Mateus Dutra/Ceilândia)

Com a derrota nos pênaltis do Ceilândia para o Caxias do Sul neste sábado (19/8), no Abadião, o Distrito Federal encerrou o calendário do futebol no quadradinho em 2023 e segue sem um representante na Série C pelo décimo ano seguido. A eliminação dentro de casa vai ser muito lembrada pelo torcedor do Gato Preto na próxima temporada, especialmente pelo clube ficar sem divisão e agora disputar apenas o estadual.

O resultado ainda marca a nona edição consecutiva na qual uma equipe candanga não passa sequer das oitavas de final da competição. A última vez foi com o Brasiliense, em 2014. Na ocasião, o Jacaré eliminou o Remo nesta etapa do mata-mata, mas caiu para o Brasil de Pelotas nas quartas. Na temporada de 2024, a equipe amarela e o Real Brasília representarão o DF na Série D.

Responsável por fechar o gol do alvinegro e defender uma cobrança na disputa de pênaltis deste sábado, o goleiro Matheus Silva lamentou o desfecho. “Fizemos uma brilhante campanha, uma derrota só, a melhor zaga do campeonato. Saímos tristes, infelizmente futebol é isso, acabamos perdendo nos pênaltis. Ficamos muito tristes, porque a gente queria subir o clube, a gente tava com uma excelente grupo, que merecia mesmo o acesso. Mas Deus sabe todas as coisas, no momento Dele as coisas vão acontecer para o Ceilândia”, disse o jogador em entrevista à TV Brasil.

Irmão do zagueiro Joaquim, do Santos, o arqueiro do Gato Preto também aproveitou para responder ao apoio dos parentes e do time candango. “Quero agradecer a Deus. Agradecer ao clube de ter aberto a porta para mim, me acolheu com as melhores coisas possíveis. Agradecer a minha família, que está de longe me acompanhando. E agradecer meus companheiros por essa campanha maravilhosa que a gente fez”, acrescentou à emissora.

Após o empate por 0 x 0 nos jogos de ida e volta, o Caxias converteu sete das oito cobranças na disputa de pênaltis e carimbou a passagem para as quartas de final da Série D. Um dos batedores da equipe gaúcha, Moacir entrou no segundo tempo e finalizou bem uma das cobranças que construíram a classificação.

“Bati como vinha treinando, sempre bati assim, tenho um bom aproveitamento. Entrei no final, creio que só pra bater o pênalti, e graças a Deus consegui ajudar e converter. Hoje estamos classificados. É um momento de comemorar, porque é muito difícil, todo mundo sabe como é a Série D, mas temos aí mais um mata-mata para buscar o objetivo”, compartilhou à TV Brasil.

Enquanto o Ceilândia se despede do futebol em 2023, o Caxias aguarda o término da rodada para conhecer o adversário na próxima fase da quarta divisão. Os semifinalistas da competição garantem acesso à Série C do ano seguinte.