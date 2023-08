Ceilândia perde para o Caxias nos pênaltis e está eliminado da Série D

Arthur Ribeiro*

Ceilândia e Caxias se enfrentaram no Abadião neste sábado - (crédito: Mateus Dutra/Ceilândia)

O sonho acabou. O Ceilândia perdeu para o Caxias do Sul nos pênaltis e se despediu da Série D 2023. O jogo de volta deste sábado (19/8), no Abadião, terminou em um novo empate por 0 x 0, mas o Gato Preto desperdiçou duas cobranças nas penalidades e foi eliminado da competição.

Com o resultado, a equipe candanga encerra a temporada e adia a busca pelo acesso à Série C. A última vez de um time do Distrito Federal na terceira divisão do futebol nacional foi em 2013, com o Brasiliense. Apesar do resultado, a torcida do Gato Preto compareceu em números ao Abadião para a partida deste sábado. Ao todo, foram 2.273 presentes na arquibancada e renda de R$ 22.730,00.

O jogo

Em primeiro tempo morno, as equipes pouco se arriscaram no ataque e a partida ficou concentrada no meio-campo. Os únicos lances de perigo da etapa inicial foram a favor do Caxias. Aos 36, Ricardo Lima completou escanteio na segunda trave e cabeceou por cima do gol para assustar a torcida ceilandense. Já nos acréscimos, o artilheiro Eron finalizou da entrada da área e a bola passou perto da trave do goleiro Matheus Silva.

Na volta do intervalo, o Gato Preto começou a se lançar mais ao ataque, em meio a precaução de ambos os lados para não correr riscos desnecessários. A entrada de Iago deu mais profundidade à equipe da casa, que chegou a balançar as redes com Pedro Bambu aos 25, mas foi assinalado impedimento no lance.

Com a proximidade do apito final, as duas equipes começaram a ficar ainda mais tensas. Na força da torcida, o Ceilândia aumentou a pressão e por muito pouco não garantiu o resultado ainda no tempo regulamentar. Aos 47, Euller subiu sozinho em escanteio na área e mandou de cabeça para fora. A bola tirou tinta da trave do Caxias e foi a última chance da partida.

A emoção que faltou no tempo normal veio aos montes nas penalidades máximas. Na terceira batida, Euller desperdiçou para o Gato Preto ao mandar no travessão. Logo em seguida, Marcão também mandou no poste, mas a bola quicou dentro e o gol foi assinalado pelo VAR a favor dos gaúchos. Na cobrança decisiva, o goleiro Matheus voou para defender o chute de Joãozinho e mandar a disputa para as alternadas.

No oitavo pênalti, o zagueiro Uesles cobrou mal e Volpi defendeu para o Caxias. Com a nova chance para avançar, os visitantes não desperdiçaram. Fernando mandou para o fundo do gol e garantiu a classificação dos sulistas para as quartas.



FICHA TÉCNICA

Ceilândia 0 (6)

Matheus; Paulinho, Euller, Uesles e Danilo; Lagoa, Pedro Bambu, Cleyton e Felipe Clemente (Bahia, 38/2º); Romarinho (Elbinho, 47/2º) e Gabriel Barcos (Iago, 24/2º). Técnico: Adelson de Almeida



Caxias 0 (7)

Fabian Volpi; Adriel, Fernando, Ricardo Lima e Jonathan (Peu, 28/2º); Marlon (Marcão, 38/2º), Pedro Cuiabá (Moacir, 46/2º), Peninha (Emerson Martins, 28/2º) ; Galvan, Vitor Feijão (Joãozinho, 38/2º) e Eron. Técnico: Gerson Gusmão



Pênaltis: Cleyton, Iago, Bahia, Elbinho, Danilo, Lagoa (Ce); Eron, Peu, Marcão, Moacir, Emerson Martins, Galvan, Fernando (Ca).



Cartões amarelos: Lagoa, Uesles, Adelson de Almeida, Paulinho, Euller (Ce); Jonathan (Ca).



Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Estádio: Abadião



Público: 2.273

Renda: R$ 22.730,00