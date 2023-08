CBF anuncia início das vendas de ingressos para Brasil x Bolívia

Correio Braziliense

O Mangueirão possui capacidade para quase 54 mil pessoas - (crédito: Alex Ramos / Ag. Pará)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, para esta segunda-feira (21/8), a partir das 15h, a abertura das vendas dos ingressos para a partida entre Brasil e Bolívia no Mangueirão, em Belém.

Os ingressos para a partida da estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo começam a ser vendidos nesta segunda-feira (21), às 15h, pelo site https://t.co/pIWTmdlj2q. No dia 8 de setembro, o Brasil enfrenta a Bolívia, no Mangueirão, em Belém, pela primeira… pic.twitter.com/DGOaMmpyb1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 20, 2023

A partida, marcada para o dia 8 de setembro, sexta-feira, às 21h45, será válida pelo primeiro compromisso da Seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet, no site da Imply Tecnologia. Por CPF, poderão ser adquiridos até três entradas. Veja os preços:





Arquibancada Lado A - Inteira: R$200/Meia: R$100

Arquibancada Lado B - Inteira: R$300/Meia: R$150

Cadeira lado A - Inteira: R$400/Meia: R$200

Cadeira lado B - Inteira: R$400/Meia: R$200

Camarote (Hospitalidade) Tetra* - R$ 1.000

Camarote (Hospitalidade) Penta* - R$ 1.250

Camarote (Hospitalidade) Hexa* - R$ 1.600

*Inclui serviço de alimentação e bebidas.



Na última sexta-feira (18/8), o técnico Fernando Diniz convocou o grupo que representará o país durante a partida no Mangueirão. Recém transferido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar foi convocado pelo comandante do Fluminense e poderá ultrapassar Pelé na lista de maiores goleadores da Seleção Brasileira, segundo contagem da FIFA.

Segundo a CBF, o atual camisa 10 do Brasil ainda está 18 gols atrás do tricampeão mundial. A partida, além disso, marca a primeira visita da Canarinho no estádio da capital paraense em 12 anos.