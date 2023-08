Príncipe enviou avião de R$ 1 bilhão para levar Neymar ao Oriente Médio

Observatório dos Famosos

A badalada transferência de Neymar Jr para o Al-Hilal que repercutiu intensamente na última semana, ainda movimenta as redes sociais e os detalhes da ida do craque brasileiro para a Arábia Saudita impressionam.

O jogador, que aguarda a chegada do seu segundo filho, viajou até Riade, no Oriente Médio, a bordo de um dos aviões mais luxuosos do mundo: um Boeing 747, que pertence ao Principe Alwaleed bin Talal, avaliado em mais de R$ 1 bilhão.

De acordo com informações reveladas pelo Globo Esporte, a luxuosa aeronave comporta cerca de 400 passageiros, tem área para refeições, sala de reunião, além de dormitórios e bar.

A decoração, toda em dourado, dá um ar ainda mais elegante e sofisticado para o avião. Nas redes sociais, fãs comentaram sobre o luxo utilizado por Neymar: "Status de estrela mesmo", comentou uma seguidora. "Chocada com esse avião usado pelo Ney", disse outra.

