Transplante de coração: entenda como funciona a fila para cirurgia no Brasil

Transplantes feitos em 2021

A Central de Transplantes é quem realiza a distribuição do órgão, obedecendo critérios como: características específicas do doador; compatibilidade de grupo sanguíneo e de peso entre paciente e doador; e critérios de priorização do receptor, entre outros. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 334 transplantes de coração foram feitos em 2021.