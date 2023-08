Terceiro jogo da Seleção nas Eliminatórias será na Arena Pantanal

Victor Parrini

A Arena Pantanal é um dos legados da Copa do Mundo de 2014 - (crédito: Silvio Avila/AFP)

A Arena Pantanal, em Cuiabá, será a casa da Seleção Brasileira no duelo contra a Venezuela, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O principal palco do Mato Grosso passou por vistoria técnica da CBF, recebeu o aval e desbancou a Arena Pernambuco, no Recife.

O terceiro compromisso da Seleção Brasileira nas Eliminatórias ainda não tem data confirmada, mas está previsto para a Data Fifa de outubro. Para a escolha do estádio, a cúpula da entidade brasileira considerou a infraestrutura, gramado e logística para o compromisso seguinte, contra o Uruguai, em Montevidéu.

"Ao final das análises, a CBF considerou que, dentro dos critérios prioritários, como o menor tempo de deslocamento para o segundo jogo no Uruguai, de cerca de três horas, conforto, infraestrutura e segurança para a delegação, torcedores e imprensa, o estádio está dentro dos parâmetros desejados. Com certeza, teremos um grande espetáculo, mais uma vez aproximando a Seleção Brasileira dos torcedores", disse o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, em nota.

Para fechar a temporada de duelos no Brasil pelas Eliminatórias, a CBF também precisa definir o local do clássico contra a Argentina, pela sexta rodada, na Data Fifa de novembro. No início de agosto, o Correio apurou que o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, é umas das arenas no radar da entidade para receber o compromisso de maior relevância pelo torneio.

A estreia da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2026 será em 8 de setembro, às 21h45, contra a Bolívia, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). O jogo será o primeiro da equipe sob o comando de Fernando Diniz. Quatro dias depois, a Amarelinha encara o Peru, às 23h, no Nacional de Lima.