Maracanã terá período de interdição para recuperação do gramado

Paulo Martins*

Torcida do Flamengo durante jogo do Maracanã - (crédito: Paula Reis/Flamengo)

A administração do Estádio do Maracanã informou nesta terça-feira (22/8) a interdição do gramado a partir do sábado (26/8). O fechamento será após o confronto entre Flamengo e Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, para a recuperação do terreno de jogo, no palco que recebe a final da Libertadores.

A partida envolvendo rubro-negros e colorados tinha grandes chances de ser sediada na capital federal, como informou anteriormente o blog Drible de Corpo. Porém, com a partida confirmada de momento para o Rio de Janeiro, o duelo marcará o começo das breves férias do local, ainda não determinadas por quanto tempo, pela gerência do estádio.

Antes da partida pelo Brasileirão, o Fluminense recebe o Olimpia pelas quartas de final da copa continental, no próprio campo, às 21h30 de quinta-feira (24/8). O horário é menos de 48 horas antes do último jogo, previsto para às 18h30 do sábado (26/8).

Em seguida, entretanto, a dupla de rivais poderá ficar sem utilizar o local em confrontos importantes: durante o mês de setembro e a primeira semana de outubro, o Fla tem jogo pela final da Copa do Brasil, enquanto o Flu pode ter uma partida pelas semifinais da Libertadores.

No último fim de semana, o Maraca recebeu dois jogos de forma seguida, pela 20ª rodada do Brasileirão. Fluminense 3 x 1 América-MG e Vasco 1 x 0 Atlético-MG tiveram apenas 15 horas de diferença entre sábado (19/8) e domingo (20/8), além de uma grande chuva na cidade, que complicou ainda mais as condições de jogo no local.

Confira trechos da nota técnica da administração do Maracanã:

Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz do Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Os estádios europeus recebem, em média, 30 jogos por temporada. Considerando-se que nessa época do ano, no Brasil, fatores climáticos como a menor incidência de luz e temperaturas mais baixas interferem na estrutura geral do campo de jogo, mesmo assim o estádio foi utilizado duas vezes neste último fim de semana.

Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26/08/2023 promoveremos a interrupção das atividades do estádio para viabilizar a plena recuperação do gramado. O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Influencer recebe fortuna para realizar fetiche de fã em estádio da Série B

Influencer recebe fortuna para realizar fetiche de fã em estádio da Série B Esportes Brasil anuncia convocação para disputa da Copa do Mundo de Basquete

Brasil anuncia convocação para disputa da Copa do Mundo de Basquete Esportes Goiás frustra Vitor Roque e arranca empate em casa com o Athletico