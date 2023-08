Influencer recebe fortuna para realizar fetiche de fã em estádio da Série B

No Ataque

Influencer registrou fotos sensuais em jogo do Avaí - (crédito: Divulgação No Ataque)

A influencer Daniella Motta recebeu um pedido inusitado no site OnlyFans. Um de seus assinantes lhe ofereceu a quantia de R$ 30 mil para que ela realizasse um fetiche dele: produzir fotos sensuais em um estádio de futebol.

“Eu recebo muitos pedidos e ofertas diariamente, alguns dos pedidos são bem inusitados, como vender calcinha usada, cheirar o meu pé. Dessa vez foi diferente: primeiro por conta do local das fotos; depois pelo valor que ele me ofereceu”, disse Daniella.

A jovem de 21 anos aceitou a proposta do fã. No sábado (19/8), ela marcou presença no Estádio da Ressacada, palco do jogo entre Avaí e Tombense pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. Vestida de maneira sensual com a camisa do clube catarinense, Daniella posou para fotos que fugiam do convencional.

“Foi algo completamente inesperado e engraçado ao mesmo tempo. Nunca imaginei que um estádio de futebol pudesse se tornar um cenário para fotos sensuais. Foi uma experiência única e divertida”, conta Daniella.

Daniella Motta, que mora em Florianópolis, atendeu ao pedido do fã em jogo do Avaí (foto: Divulgação No Ataque)

Influencer curte experiência



Enquanto a bola rolava em campo, Daniella aproveitou o ambiente esportivo para criar imagens que provavelmente ficarão marcadas na memória de seus seguidores. Com as arquibancadas ao fundo e o jogo rolando, as fotos capturaram um contraste inusitado entre o universo do futebol e a sensualidade da influencer.

Daniella curtiu a experiência e está disposta a realizar esses fetiches mais vezes. “Foi muito diferente. Se mais fãs quiserem que seus fetiches sejam realizados, eu supertopo fazer. Gosto de experimentar essas experiências novas”.

Para a alegria da Daniella e do fã, o Avaí venceu o Tombense por 4 a 2, chegou a 25 pontos na Série B e respirou na luta contra o rebaixamento à Terceira Divisão.