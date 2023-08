Arena MRV tem estreia confirmada com Atlético-MG x Santos

Paulo Martins*

Após últimos detalhes conferidos com as entidades de segurança de Minas Gerais, estreia oficial da Arena MRV terá capacidade inicial para 30 mil torcedores - (crédito: Pedro Souza/Atlético-MG)

A casa do Atlético-MG está pronta para receber jogos oficiais. Nesta terça-feira (22/8), o clube mineiro confirmou a Arena MRV como local do jogo contra o Santos, no próximo domingo (27/8), em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A alteração da localidade será feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nas próximas horas.

O time teve uma semana repleta de vistorias e observações feitas pelos órgãos de segurança da cidade de Belo Horizonte. A ocasião foi brindada com a sanção do funcionamento do local pelo prefeito Fuad Noman (PSD), primeiramente para receber 30 mil espectadores, ainda que a capacidade total seja de 46 mil torcedores.

Em termos, o estádio não está 100% completo para receber um público cheio, devido a algumas obras pendentes. A equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari fez treinamentos no campo de jogo na última sexta-feira (18/8). Em 16 de julho, uma partida reuniu as lendas do Galo no evento extraoficial de inauguração, para cerca de 20 mil atleticanos presentes.

A nova arena será o palco da tentativa de uma melhora na campanha do Atlético no Brasileirão, a única competição restante ao clube na temporada. No primeiro turno foram nove jogos, com três vitórias, um empate e outras três derrotas, rendendo 37% de aproveitamento e apenas a 15ª melhor forma entre os mandantes da competição.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

