Futebol americano: saiba como estão os times do DF nas ligas nacionais

O futebol americano do Distrito Federal amarga incômodo jejum: os representantes da capital nas duas competições em disputa ainda não venceram. No Brasil Futebol Americano 2023 (BFA), o Tubarões do Cerrado ocupa a vice-lanterna da Conferência Centro-Oeste com três derrotas em três jogos. No Brasileirão 2023, o Gama Leóes de Judá segura a lanterna do Grupo C. Perdeu as duas partidas na competição nacional.

Os Tubarões estão fora da BFA. Acumulam três derrotas e cumprirão tabela. Após cair contra Rondonópolis Hawks, Cuiabá Arsenal e Porto Velho Miners, não há mais chances de classificação aos playoffs. Apenas o líder de cada conferência irá ao mata-mata. Qualificado para a próxima fase pela Conferência Oeste, o Sorriso Hornets é o último rival dos brasilienses nesta fase. O duelo será em 7 de outubro, na Toca do Lobo, em Sorriso (MT).

No Brasileirão, os Leões se apegam ao regulamento. O time ainda tem chance remota de avançar no Grupo C. A campanha registra duas derrotas. Os dois melhores de cada chave e dois dos melhores terceiros seguem à fase eliminatória. Os confrontos em casa contra o Corinthians Steamrollers no próximo dia 30, em casa, e o Rio Preto Weilers em 14 de outubro, fora, alimentam a esperança do time do Distrito Federal.

Diante das situações difíceis do Tubarões do Cerrado e do Leões de Judá nas respectivas competições, a temporada na capital federal pode acabar em outubro para ambos, com menos de dois meses de disputa. Com o risco de eliminação na fase de grupos, o calendário ficaria mais curto. A tradicional Taça Cairo Santos, entre as equipes da região Centro-Oeste, não será disputada em 2023.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

