Fim de uma era e da novela. Após meses de especulação, Damian Lillard foi trocado pelo Portland Trail Blazers para o Milwaukee Bucks nesta quarta-feira (27/9), em negociação envolvendo três times. Após 11 temporadas na franquia de Oregon, o armador vai unir forças com o ex-MVP Giannis Antetokounmpo para tentar vencer o primeiro anel de campeão da NBA. O Phoenix Suns agiu como intermediário e facilitou a negociação. A informação é do repórter da ESPN estadunidense Adrian Wojnarowski.

Apesar dos rumores envolvendo o Miami Heat desde quando o camisa 0 pediu para ser trocado, em 1º de julho, o Bucks também se enquadra no que Lillard queria para uma nova equipe: a possibilidade de ser campeão. Ainda com nomes como Giannis, Brook Lopez e Khris Middleton, a equipe manteve boa parte da formação campeã em 2020/21, perdendo apenas Jrue Holiday entre as principais peças, enviado na troca pelo All-Star.

O saldo final levou Lillard ao Bucks, enquanto Portland e Phoenix adquiriram uma leva de jogadores. O Blazers ficou com Jrue Holiday, DeAndre Ayton, Toumani Camara e três escolhas de draft oriundas de Milwaukee, uma de cada ano entre 2028 e 2030. Já o Suns garantiu Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little e Keon Johnson.

Lillard era tido como um dos jogadores mais leais da liga por sempre ter expressado o desejo de permanecer em Oregon, apesar das dificuldades da franquia em manter um time competitivo. Já aos 33 anos e com o Blazers sequer conseguindo ir aos playoffs, o armador esperava uma mudança drástica nos rumos da equipe, em especial buscando outra estrela. Apesar de terem a terceira escolha geral do último draft, Portland preferiu selecionar o também armador Scoot Henderson e apostar na juventude ao lado de Anfernee Simons e Shaedon Sharpe. C



Em 11 anos de carreira, Lillard soma média de 25,2 pontos e 6,7 assistências ao longo de 769 jogos. Ele foi eleito sete vezes para o All NBA, sendo uma para o primeiro time, quatro para o segundo e duas para o terceiro, além de ter vencido o prêmio de Calouro do Ano em 2013 e o ouro olímpico com os Estados Unidos nos Jogos Tóquio-2020. Nos playoffs, o melhor resultado foi a final de conferência em 2018/19, quando foram varridos por 4 x 0 pelo Warriors de Stephen Curry e companhia.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes F1 volta a ter uma mulher pilotando em testes pela primeira vez desde 2018

F1 volta a ter uma mulher pilotando em testes pela primeira vez desde 2018 Esportes Corinthians empata com Fortaleza no início das semis da Sul-Americana

Corinthians empata com Fortaleza no início das semis da Sul-Americana Esportes Fluminense x Inter: gols importados inspiram semifinal da Libertadores

Fluminense x Inter: gols importados inspiram semifinal da Libertadores Esportes Caio Henrique rompe ligamentos do joelho e será cortado da seleção brasileira

Caio Henrique rompe ligamentos do joelho e será cortado da seleção brasileira Esportes Corinthians demite Luxemburgo após empate com o Fortaleza

Corinthians demite Luxemburgo após empate com o Fortaleza Esportes Antony chega a Inglaterra para depor em caso de agressão; entenda