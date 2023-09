Muricy Ramalho cumpre promessa pela Copa do Brasil do São Paulo

O São Paulo teve uma prova de devoção para justificar o apelido de "Clube da Fé". Nesta quinta-feira (28/9), o coordenador de futebol e ex-treinador do time, Muricy Ramalho, revelou um pagamento de promessa pelo título inédito da Copa do Brasil, conquistado no último domingo (24/9), no Morumbi, diante do Flamengo.

Ao lado do auxiliar técnico permanente Milton Cruz, o gestor são-paulino percorreu cerca de oito quilômetros na capital paulista. O trajeto foi desde a Ponte Estaiada até o Santuário São Judas Tadeu. "Foi uma bela caminhada, de quase três horas. Estamos felizes pra caramba. Nós somos o Clube da Fé, esse é o problema", afirma o devoto em postagem nas redes sociais.

Muricy Ramalho teve 231 jogos à frente do São Paulo, divididos em duas passagens: de 2006 a 2009 e de 2013 a 2015. Foi responsável por um feito ainda exclusivo no futebol brasileiro, ao dar um tricampeonato brasileiro nos primeiros três anos como comandante da equipe. Desde o começo de 2021, ocupa o cargo na coordenação do futebol da instituição.



Entretanto, o técnico nunca comandou o Tricolor em Copas do Brasil. Devido ao regulamento da época, o Soberano não pôde atuar em competições internacionais e no torneio nacional ao mesmo tempo, estando ausente em todas as temporadas em que teve o atual coordenador no comando da prancheta.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

