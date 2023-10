Vasco pode retomar ações da SAF por atraso em aporte, entenda

A dois dias do jogo contra o São Paulo, o Vasco vive a expectativa de evitar um problema fora de campo nesta quinta-feira (4/10). - (crédito: Daniel Ramalho / Vasco) Jogada10 Jogada10

A dois dias do jogo contra o São Paulo, o Vasco vive a expectativa de evitar um problema fora de campo nesta quinta-feira (4/10). Afinal, a 777 Partners não fez o aporte de R$ 120 milhões na data prevista em contrato, em 5 de setembro, e tem apenas mais algumas horas para reparar o atraso dentro do período de carência. Do contrário, o clube pode retomar as ações e voltar a ser majoritário.

Na prática, o Vasco associativo passaria a ter 81% do futebol se não receber o pagamento. Ou seja, seria novamente o responsável pelas decisões. A questão é que a empresa norte-americana ainda pode quitar a dívida, com juros e correção, a qualquer momento até 5 de novembro. Assim, reaveria sua participação imediatamente. De acordo com o vínculo, é necessário concluir todos os pagamentos para que os 70% do acordo estejam de fato nas mãos da 777.



A expectativa é de que a situação seja resolvida até o fim de semana, até porque os investiram solicitaram este prazo há duas semanas. O departamento jurídico do clube avalia o cenário e não deseja ter que agir legalmente no caso. No momento, no entanto, o Vasco não pode inscrever reforços por dívidas de nove meses com clubes como Atlético Tucumán-ARG e Nacional-URU na compra de jogadores. Embora a situação não preocupe de imediato, afinal, a janela de transferências está fechada até o fim do ano, a imagem está arranhada.

Quanto a 777 Partners pagou ao Vasco?

No total, a operação de venda das ações do futebol foi de R$ 1,7 bilhões, de acordo com o presidente do Vasco, Jorge Salgado. Isso inclui os quatro aportes principais e mais o pagamento das dívidas cíveis e trabalhistas. Além, é claro, da responsabilidade pelas despesas e receitas gerais geradas pelo futebol. Houve, primeiramente, o depósito de R$ 70 milhões de um empréstimo-ponte, antes da assinatura do contrato, além dos R$ 120 milhões do primeiro aporte. Isso equivale à aquisição de 19% das ações.

Caso quite o montante nesta quinta, a 777 Partners terá mais 12% do total. Vale lembrar, porém, que os empresários adiantaram um pouco menos de R$ 30 milhões à diretoria de futebol para compra de atletas e luvas na janela de transferências do meio do ano.

O compromisso firmado entre as partes prevê que, "caso o investidor não pague no prazo e condições estabelecidas, o CRVG poderá exercer seu bônus de subscrição, diluindo a participação do investidor até o montante necessário para que este passe a ter participação proporcional aos valores integralizados". Portanto, isso depende diretamente do pagamento desta quinta.

