CBF oficializa Vasco x São Paulo no Mané Garrincha em outubro

Mané Garrincha recebe Vasco e São Paulo pela 26ª rodada do Brasileirão - (crédito: Ed Alves) Arthur Ribeiro*

A elite nacional estará de volta ao quadradinho. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como palco da partida entre Vasco da Gama e São Paulo no dia 7 de outubro, pelo Brasileirão. As equipes se enfrentam no Distrito Federal pela 26ª rodada do campeonato devido ao pedido do Cruzmaltino para a mudança do local do jogo, antes marcado para São Januário, no Rio de Janeiro.

Como o estádio do Gigante da Colina segue impedido pela Justiça de receber público, a ideia inicial do Vasco era de realizar a partida no Maracanã. No entanto, a Conmebol pode solicitar o estádio com antecedência para a customização da arena para a final da Libertadores, marcada para 4 de novembro. Normalmente a entidade assume o local 20 dias antes do evento, mas o estado do gramado pode antecipar a cessão.

O clube carioca ainda está em negociações com o Ministério Público do Rio para a liberação de São Januário, mas já definiu o Mané Garrincha como casa para o compromisso contra o tricolor paulista. O pedido foi homologado na CBF no final de agosto solicitando a alteração do local. A partida será em um sábado, às 18h30. Informações sobre a venda de ingressos ainda não foram divulgadas.

O Vasco já atuou em solo candango duas vezes na temporada, ambas em fevereiro e como visitante. O primeiro adversário foi o Nova Iguaçu pelo Carioca. Na ocasião, a vitória foi do alvinegro por 2 x 0, com gols de Jair e Pec. Duas semanas depois, o Cruzmaltino goleou o Trem por 4 x 0 pela Copa do Brasil. Os artilheiros da noite foram Erick Marcus, Pedro Raul, Nenê e Jair.