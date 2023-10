Real x Minas: conheça as goleadoras da final do Candangão Feminino

A eficácia no ataque é um ponto fundamental no funcionamento de qualquer equipe de futebol. Disparados os melhores ataques do Campeonato Candangoo Feminino, Real Brasília e Minas Brasília vão testar o poderio na final da competição, neste sábado (7/10), às 10h, no Estádio Nacional Mané Garrincha. O Correio apresenta as armas mais perigosas dos times antes da decisão do campeonato.

Ainda que o coletivo seja o forte das Minas — com 15 jogadoras diferentes marcando durante todo o campeonato — a ordem do ataque é seguida pela lei da artilheira da equipe. Keké foi o nome que mais foi à rede pela equipe, com seis gols marcados até então: um contra o Ceilândia, dois contra o Cresspom, um contra o Legião, um contra o Estrelinha e, nas semifinais, um contra o Sobradinho.

Para ela, virá uma partida parelha no que diz respeito à ofensividade mútua, com plenas condições de eficiência. "Estamos preparadas e focadas para essa grande final. Buscaremos fazer uma ótima partida, independente de quem esteja do outro lado. O jogo está aberto, são dois times bem qualificados e, para ambos, será um jogo difícil. Me sinto segura, confiante e as minhas expectativas são as melhores possíveis", conta a centroavante.

O lado adversário, porém, não poupa esforços para competir diante da concorrência. Como esperança no comando de ataque do Real Brasília, está uma jogadora que, apesar da pouca estatura, se mostra como uma gigante na frente do gol. E disso, Dani Silva entende. Afinal, são oito marcados em oito partidas disputadas. O desempenho rende a ela vantagem na luta pelo título de artilheira da edição da vez do Campeonato Candango.

Dono do melhor ataque da competição, com expressivos 47 gols computados, o setor ofensivo do Real Brasília acumula média de 5,8 gols por partida - a maior do torneio. A zona de ataque, segundo Dani Silva, se destaca devido à capacidade mental das jogadoras. “Acredito que a diferença é saber que somos capazes de chegar lá e matar as partidas com nossas definições. Nosso ataque é dinâmico e sabemos nos comportar da maneira certa e no momento certo quando temos a posse da bola", disse ela.

"As expectativas para a final são as melhores possíveis. Nos preparamos muito bem para esse jogo através do grande trabalho que temos feito. Acredito que essa final vai ser diferente das outras, com um gosto diferente, espetacular. Vai ser um grande jogo", finalizou Dani Silva.

Fichas técnicas:

Dani Silva

Time: Real Brasília

Posição: atacante

Idade: 34 anos

Altura: 1,56m

Gols marcados: 8

Keke

Time: Minas Brasília

Posição: atacante

Idade: 27 anos

Altura: 1,73m

Gols marcados: 6



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

