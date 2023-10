Após derrota na Libertadores, Enner Valencia é alvo de racismo nas redes

O atacante Enner Valencia, do Internacional, foi alvo de ofensas racistas nas redes sociais. Um dos grandes personagens da eliminação do Colorado diante do Fluminense, na última quarta-feira (4/10), diante do Fluminense, o atacante equatoriano foi alvo de forte injúria racial por parte de internautas.

O camisa 13, durante a partida, perdeu duas chances claras de gol na derrota por 2x1 para o clube carioca, no Beira-Rio. No X, antigo Twitter, o atleta foi chamado de "macaco" e "preto imundo", além de ordens como "volta para a África" e "vai comer banana". No Instagram, o atacante também sofreu críticas pela atuação, mas livres de tom racista.

Os perfis na rede social, porém, já não existem mais. Os autores das mensagens racistas apagaram as respectivas contas, e os tweets já não podem mais ser encontrados. Apesar disso, em apuração feita pelo ge.globo, é possível ver as mensagens escritas pelos racistas.

Veja as mensagens presentes nas redes:

Mensagem de cunho racista contra Enner Valencia (foto: Reprodução / Redes sociais)

Mensagens de cunho racista contra Enner Valencia (foto: Reprodução / redes sociais)

Mensagens de cunho racista contra Enner Valencia (foto: Reprodução / redes sociais)

Pelas chances perdidas, Valencia acabou como um dos principais alvos da eliminação do clube porto-alegrense. Após abrir o placar, aos 9’, com gol de Mercado, o Internacional teve a primeira chance de ampliar com Enner. Aos 25’ da segunda etapa, o centroavante recebeu cruzamento sozinho dentro da área, mas cabeceou para fora.

Apenas sete minutos depois, o capitão da seleção do Equador recebeu a bola no ataque livre de qualquer marcação. Com a bola do jogo nos pés, avançou sozinho em direção ao gol de Fábio, mas acabou, mais uma vez, batendo para fora, à direita do gol adversário.

Já dizia o ditado: "quem não faz, leva". Apenas três minutos depois, John Kennedy recebeu na ponta esquerda da grande área e tocou por cima de Rochet para empatar o jogo. Aos 41’, Cano recebeu de Yony González e bateu no canto esquerdo para virar a partida e definir o placar.

Sem contrato após deixar o Fenerbahçe, da Turquia, em junho passado, Enner Valencia chegou ao Internacional livre de custos um mês depois, após o término de contrato no clube europeu. Até agora, em 16 partidas disputadas pelo clube, possui quatro gols marcados, e duas assistências distribuídas.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

