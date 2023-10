F1: Verstappen pode garantir o tri no GP do Catar; veja contas

O presente de aniversário de Max Verstappen – que completou 26 anos no último sábado (30/9) – pode chegar em forma de título sete dias depois. O holandês tem grandes chances de garantir o tricampeonato da Fórmula 1 já neste final de semana, no GP do Catar, e precisa de apenas três pontos para confirmar o feito. Como a etapa catari conta com a corrida de sprint, o piloto da Red Bull vai ter duas oportunidades de ser campeão independente do resultado dos adversários, seja sábado (7/10) na prova curta ou domingo (8/10) na normal.

Se a conquista já parece inevitável, basta um sexto lugar no percurso menor para sacramentar o resultado. Outra possibilidade é caso Sérgio Perez, o único outro postulante ainda na briga, não termine entre os três primeiros. Explicando o cenário, Verstappen atualmente tem 400 pontos, 177 na frente do companheiro de RBR (223), com 180 ainda em disputa. Se ficar em 6º na sprint, o holandês passa a ter 403, com 172 pontos em jogo, mesma quantia hipotética de Checo caso o mexicano fique em primeiro. Como o critério de desempate é o número de vitórias, as 13 do bicampeão são suficientes para encerrar a disputa.

Para dimensionar a situação, o pior desempenho de Max na temporada foi em Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay, quando cruzou em quinto lugar. Nas outras três sprints da temporada, ele venceu duas (Áustria e Bélgica) e terminou em terceiro na outra (Azerbaijão), vencida justamente por Perez.

Caso a decisão fique apenas para domingo, um oitavo lugar é suficiente ao holandês para ficar com o caneco. A posição iria subir Max para a marca de 404 pontos, enquanto Checo, somando sprint, vitória na corrida normal e a bonificação de volta mais rápida em Lusail, iria para 257. A dupla da RBR estaria separada por 147 pontos, mas são apenas 146 possíveis após o GP do Catar.

Matemática a parte, a provável confirmação do título de Verstappen viria com antecedência de cinco etapas, restando Estados Unidos (Austin), México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi no calendário. Com isso, ele se iguala a Nigel Mansell, vencedor em 1992, como os segundos pilotos a faturarem o campeonato a cinco corridas do fim da temporada. O recorde permanece com Michael Schumacher, pentacampeão em 2002 com mais seis provas pela frente.

Acostumado a quebrar hegemonias e marcas, se conseguir o resultado na sprint, o piloto da RBR faria a F1 voltar a ter um campeão no sábado pela primeira vez em 40 anos. O último a fazer isso foi Nelson Piquet, em 1983. O ex-automobilista brasileiro ainda possui um vínculo especial com Max, pois é o sogro do holandês, que namora com Kelly Piquet.

A programação da categoria começa na sexta (6/10), para o treino livre e a classificação. No sábado, às 10h, acontece a classificação da sprint e às 14h30 a prova curta. Por fim, no domingo, a corrida principal no circuito de Lusail está marcada para às 14h.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

