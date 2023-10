Brasileiro Bortoleto entra na academia de jovens pilotos da McLaren

Uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1, a McLaren anunciou nesta quinta-feira que o brasileiro Gabriel Bortoleto vai reforçar sua academia de jovens talentos. Com a decisão, o piloto de 18 anos dá mais um passo rumo a realizar o seu sonho de entrar para a F-1, a principal categoria do automobilismo mundial.

"Estou muito feliz por estar entrando no programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. Sou grato à McLaren e ao Emanuele por me darem esta oportunidade", celebrou o brasileiro, referindo-se a Emanuele Pirro, diretor da academia da equipe inglesa e ex-piloto de F-1. "Estou ansioso para continuar a trabalhar no meu desenvolvimento ao lado de um grande time."

Bortoleto chega à McLaren no embalo da conquista do título da Fórmula 3, uma das categorias de base da F-1. O brasileiro se sagrou campeão no mês passado com ampla folga no campeonato. Uma das revelações do automobilismo mundial, o piloto conta com apoio de peso fora das pistas. Ele é agenciado pelo espanhol Fernando Alonso, bicampeão da F-1 e atual piloto da Aston Martin no grid da categoria.

"Estou feliz em dar as boas-vindas ao Gabriel ao nosso programa. Conheço o piloto bem desde o seu início no automobilismo e ele tem tudo o que é preciso dentro e fora da pista para se tornar uma estrela. Ele também se encaixa muito bem em nossa cultura de equipe na McLaren. Estou ansioso em poder trabalhar com o Gabriel e ajudar em seu desenvolvimento", declarou Pirro.

Com o anúncio, Bortoleto dá o seu primeiro passo no mundo da F-1. Na McLaren, ele deve ter acesso a toda estrutura de uma grande equipe da categoria, poderá fazer treinos nos simuladores e terá contato direto com os pilotos titulares do time no campeonato, o inglês Lando Norris e o australiano Oscar Piastri, dois jovens talentos da categoria.

O próximo passo do brasileiro é definir como será sua temporada 2024. Em entrevista ao Estadão, no fim de julho, ele indicou que era praticamente certa sua entrada na Fórmula 2, categoria acima da F-3. Mas o piloto ainda não revelou por qual equipe deve competir nesse campeonato no ano que vem.

CONHEÇA O PILOTO

Nascido em São Paulo, Bortoleto vive na Itália desde 2017, quando se mudou com apenas 12 anos para a pequena cidade de Desenzano Del Garda, perto de Veneza - hoje mora em Milão. A Itália costuma receber jovens pilotos por ser um dos maiores polos mundiais de kart, modalidade que é o caminho natural para os aspirantes às grandes categorias do automobilismo.

O brasileiro começou no kart aos seis anos, por influência do irmão mais velho, Enzo. "Ele já estava competindo e eu comecei a acompanhá-lo. Gostei muito e daí por diante nunca mais parei", contou ao Estadão Bortoleto, que obteve diversas conquistas na modalidade no Brasil antes de fazer a grande aposta na Europa.

Longe de casa, ele seguiu se destacando em palcos maiores, como o Campeonato Europeu e o Mundial, entre 2017 e 2019. O ano de 2020 marcou sua transição para as primeiras competições de monoposto. Ele terminou a Fórmula 4 Italiana no quinto lugar. Em 2021, deu novo salto: entrou na Fórmula 3 Europeia, a antessala da F-3, que hoje acompanha parte do circuito da F-1.

Bortoleto é considerado um jovem talento desde o início da adolescência. Seu bom rendimento desde o kart vem chamando a atenção no mundo do automobilismo. A ponto de fazer um bicampeão mundial de F-1 observar com atenção sua trajetória. O espanhol Fernando Alonso gostou tanto do que viu na pista que se tornou o empresário do brasileiro, através de sua empresa, a A14 Management.

O jovem piloto conta que a relação com Alonso não se restringe a contratos, papéis e assinaturas. "No meu dia a dia ele sempre se preocupa em saber tudo o que está acontecendo e, nos finais de semana, me dá dicas valiosas de pilotagem. Ele é um cara bem tranquilo e me passa bastante confiança ter um bicampeão mundial ao meu lado", contou Bortoleto.