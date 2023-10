Paris-2024

Brasil vence Cuba de virada e sobrevive no Pré-Olímpico masculino de vôlei Seleção supera clássico com mais uma exibição de gala do jovem Darlan de 21 anos, supera lesão do capitão Bruninho e se mantém na briga pelas duas vagas do Pré-Olímpico rumo a Paris-2024