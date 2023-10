Fluminense: Arias é convocado para dois jogos da Colômbia

Arias é convocado para Seleção Colombiana - (crédito: Mailson Santana/FFC) Jogada10 Jogada10

Depois da classificação do Fluminense para final da Libertadores, John Arias acabou sendo convocado pela Colômbia. O meia-atacante, assim, disputará dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Convocação de Arias

A Colômbia joga contra Uruguai e Equador nos dias 12 e 17 de outubro, respectivamente. O primeiro jogo será disputado no Estádio Metropolitano de Barranquilla. A segunda partida, no entanto, acontece no Estádio Casa Blanca.

Arias, portanto, precisará ficar pelo menos uma semana longe do Rio de Janeiro. No entanto, isso não será problema para Fernando Diniz. Durante este período, haverá uma pausa para a Data-Fifa no Brasil. O meia, assim, não será desfalque do Fluminense enquanto estiver ausente.

Os jogos do futebol brasileiro só retornam no dia 18 de outubro. O elenco tricolor, assim, ficará mais de uma semana sem jogos. Fernando Diniz, portanto, utilizará este tempo para comandar os jogadores do Brasil nos jogos das Eliminatórias. As partidas serão contra Venezuela e Uruguai.

O meia-atacante, aliás, vem sendo um dos destaques do Fluminense nesta temporada. O colombiano, inclusive, acabou sendo decisivo na classificação para decisão da Libertadores. O jogador, afinal, participou dos dois gols da equipe tricolor no jogo de ida da semifinal.

O Fluminense entra em campo neste domingo (8), diante do Botafogo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. Em seguida, os jogadores tricolores terão dez dias de descanso para se prepararem para os próximos compromissos da temporada.