Florida Cup de 2024 pode contar com Flamengo e Inter Miami

A Florida Cup, tradicional torneio de pré-temporada que conta com grandes times do futebol mundial, já começa a ganhar formato para a próxima edição. Segundo o portal Goal, a empresa que organiza a competição quer contar com Flamengo e Inter Miami, equipe estadunidense que tem o craque Lionel Messi.

A última edição da Florida Cup, que teve times como Chelsea e Real Madrid, foi no meio deste ano. Assim, com o calendário do Brasil no meio da temporada, a competição não contou com times brasileiros. Mas, com a Copa América do ano que vem (nos Estados Unidos) marcada para junho, o torneio voltará a ser disputado no início do ano.

A última vez que o Flamengo participou do torneio foi em 2019. Assim, com o título em competição que teve o Ajax, da Holanda; e o Frankfurt, da Alemanha; a Florida Cup foi a primeira conquista em um dos grandes anos do time carioca. Com tamanha adesão dos rubro-negros, a organização do evento quer contar, mais uma vez, com o Flamengo.

Já a presença do Inter Miami é um desejo da Florida Cup por conta de Messi. Os organizadores da competição entendem que o jogador pode atrair ainda mais audiência para o torneio. Aliás, existe o desejo do argentino enfrentar um time brasileiro, justamente visando números maiores de audiência.

Além do Flamengo, o São Paulo também está no radar da empresa responsável pelo torneio. No entanto, o calendário do time paulista, que conta com a disputa da Supercopa do Brasil no início do ano, dificulta uma possível participação.