Guia da rodada 26 do Brasileirão: jogos, escalações e onde assistir

Antes de uma nova Data Fifa, o Campeonato Brasileiro inicia a 26ª rodada para dar mais um gostinho do futebol de clubes na prévia da ação de seleções. Com clássicos no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, o roteiro do final de semana promete muita emoção e disputas ferrenhas por preciosos três pontos no começo da fase derradeira do torneio. Com nove confrontos distribuídos entre sábado (7/10) e domingo (8/10), a bateria só termina em meados de outubro, com a partida adiada entre Cuiabá e Cruzeiro.

O pontapé inicial coloca frente a frente Goiás e Bahia em um confronto direto contra a degola. Mais tarde, o Vasco recebe o São Paulo por um novo respiro contra a zona de perigo. O sábado termina com a paixão de milhões em jogo para Corinthians e Flamengo, um embate de clubes ainda tentando se adaptar à vida sem os antigos técnicos recém demitidos.

O domingo reserva um show de clássicos às 16h para os fãs da bola aproveitarem. O Rio de Janeiro terá Fluminense e Botafogo para um jogão, enquanto São Paulo observa o derby entre Palmeiras e Santos e Porto Alegre para por um Gre-Nal pegando fogo. O capítulo se encerra em 14 de outubro para Cuiabá e Cruzeiro.

Goiás x Bahia

A rodada abre já com emoção em confronto direto para afastar o fantasma do Z4. Primeiro time fora da zona, o Goiás quer aproveitar o embalo do empate fora de casa contra o líder Botafogo para somar mais pontos na tabela. 18º e dois pontos atrás do Esmeraldino, o Bahia vem de derrotas consecutivas e precisa virar a chave na direção das vitórias para não se complicar mais no campeonato. O Tricolor de Aço não vence os goianos desde 2016, mas confia no retorno de Cauly para quebrar o tabu. No intervalo, foram quatro empates e uma vitória do time do Centro-Oeste.

Local: Hailé Pinheiro/Serrinha (GO)

Horário: Sábado (7/10), às 16h

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Goiás

Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Luis Oyama, Willian, Guilherme, Allano e Anderson de Oliveira; João Magno. Técnico: Armando Evangelista

Bahia

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Acevedo), Yago Felipe (Cauly) e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Vasco x São Paulo

Depois de sentir o gostinho de sair da degola, o Vasco voltou à zona do perigo, mas mal pode esperar para sair de lá novamente. Depois da goleada sofrida contra o Santos na última rodada, o cruzmaltino quer dar o troco em outro paulista e tentar pular na tabela. Em lua de mel desde o título da Copa do Brasil, o São Paulo ganhou duas seguidas por 2 x 1 e deu um respiro no Brasileirão, mas vai até São Januário para brigar pelos três pontos e ficar ainda mais distante da degola. O alvinegro não vence o tricolor desde 2020, com três derrotas e um empate a partir da data.

Local: São Januário (RJ)

Horário: Sábado (7/10), às 18h30

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Vasco

Léo Jardim, Pumita, Maicon, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Marlon Gomes (Payet), Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

São Paulo

Rafael, Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Wellington Rato (James Rodríguez); Lucas e Juan (Luciano). Técnico: Dorival Júnior

Corinthians x Flamengo

No Clássico das Nações, as duas maiores torcidas do país se encaram em momento de instabilidade depois de mudanças no comando técnico. Eliminado da Sul-Americana no meio de semana, o Corinthians quer a reabilitação no campeonato após resultados inconstantes e mira encostar na metade de cima da tabela. Ainda sem treinador, o Flamengo espera a data Fifa para arrumar a casinha, mas tem esperança da vitória para tentar uma arrancada final pelo título. Nos últimos cinco jogos entre os gigantes, o rubro-negro venceu dois, o alvinegro um e tiveram outros dois empates na final da Copa do Brasil que deram o título aos cariocas nos pênaltis.

Local: Neo Química Arena (SP)

Horário: Sábado (7/10), às 21h

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações Prováveis

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Gabriel Moscardo, Maycon, Matías Rojas, Giuliano (Renato Augusto) e Wesley; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

São Paulo

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Mário Jorge (interino)

Fluminense x Botafogo

No primeiro confronto estadual, o Clássico Vovô vai ter dois times no topo da tabela, mas em cenários para lá de distantes na temporada. O Fluminense vive uma lua de mel até o começo de novembro, quando disputa a final da Libertadores, e já torna os olhos para o torneio continental. Depois de um primeiro turno irretocável, o Botafogo passa por uma turbulência e não vence há cinco jogos. De técnico novo após a demissão de Bruno Lage, o Glorioso confia no velho conhecido Lúcio Flávio para recolocar o time nos trilhos. Dos cinco encontros recentes entre os cariocas, o time de General Severiano levou a melhor em três, o das Laranjeiras em um e outro empate.

Local: Maracanã (RJ)

Horário: Domingo (8/10), às 16h

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações Prováveis

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Luís Henrique), Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio (interino)

Palmeiras x Santos

O derby da rodada terá rivais em cantos opostos da tabela. Entre os líderes, mas vindo de duas derrotas seguidas e eliminação na Libertadores, o Palmeiras quer manter a dominância do clássico nos últimos anos. Brigando contra o Z4 e com triunfos consecutivos, o Santos quer emplacar a terceira seguida para ganhar fôlego no campeonato e complicar a situação alviverde. Ainda assim, o Verdão joga com um tabu debaixo do braço: não perde para o alvinegro praiano há 12 jogos. No período, foram nove vitórias e três empates do Porco.

Local: Arena Barueri (SP)

Horário: Domingo (8/10), às 16h

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murillo; Mayke; Zé Rafael, Gabriel Menino e Piquerez; Raphael Veiga; Rony e Artur. Técnico: Abel Ferreira

Santos

João Paulo; Joaquim, Messias e João Basso; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Notato e Kevyson; Morelos e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes (interino)

Internacional x Grêmio

Com o fim do sonho da Libertadores parecendo um pesadelo, o Inter acorda para a realidade do Brasileirão e tem logo um Gre-Nal pela frente. Há quatro jogos sem vencer na temporada, o Colorado está flertando com a zona e não quer correr o risco de uma nova derrota desencadear uma crise no Beira-Rio. Do outro lado, o Grêmio vê a partida como uma chance de encostar no Botafogo e o bônus de poder afundar o arquirrival na tabela. Nos últimos seis clássicos, a balança entre os gaúchos fica no meio a meio: três vitórias para cada.

Local: Beira-Rio (RS)

Horário: Domingo (8/10), às 16h

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Maurício, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão (Ferreira) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Atlético-MG x Coritiba

Em ascensão na temporada, o Atlético Mineiro quer aproveitar o desespero do lanterna para somar mais três pontos e confirmar o bom momento. Do outro lado, o Coxa chega embalado pela vitória no clássico Atletiba, mas joga contra um jejum em solo mineiro. Os paranaenses não ganham em Minas há 9 anos, desde 2014. Já o triunfo mais recente como mandante foi em 2016. Desde então, são seis derrotas e um empate contra o alvinegro.

Local: Arena MRV (MG)

Horário: Domingo (8/10), às 18h30

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Atlético-MG

Everson, Mariano, Maurício Lemos e Bruno Fuchs, Arana; Battaglia e Otávio; Pedrinho (Igor Gomes), Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Coritiba

Gabriel; Natanael, Henrique, Kuscevic e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Robson, Slimani e Diogo Oliveira. Técnico: Thiago Kosloski

Athletico-PR x Bragantino

No pelotão da frente, o Athletico-PR tenta seguir a vida com o desfalque do artilheiro Vitor Roque e buscar um lugar no G4. Do outro lado, a sensação do campeonato, o Bragantino segue há cinco jogos sem perder e quer manter a segunda colocação, torcendo ainda por um tropeço do Botafogo para encostar no líder. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, são duas vitórias do Massa Bruta e três do Furacão.

Local: Ligga Arena (PR)

Horário: Domingo (8/10), às 18h30

Transmissão: Rede Furacão

Escalações Prováveis

Athletico-PR

Bento; Madson, Cacá, Kaíque Rocha (Matheus Felipe) e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Canobbio e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Leonardo Realpe (Léo Ortiz), Lucão e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Matheus Gonçalves; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

Fortaleza x América-MG

Um nas nuvens, o outro quase morto e enterrado. Finalista da Sul-Americana, o Fortaleza conta os dias para a primeira decisão continental do clube, mas enquanto isso mira um lugar no G4 do Brasileirão. No cenário oposto, o América Mineiro está na vice-lanterna, nove pontos atrás do primeiro time fora da zona. Se o cenário complicado não bastasse, o Coelho nunca venceu o Leão do Pici fora de casa.

Local: Arena Castelão (CE)

Horário: Domingo (8/10), às 18h30

Transmissão: Premiere

Escalações Prováveis

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, José Welison e Pochettino; Yago Picachu, Lucero e Guilherme (Marinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

América-MG

Matheus Cavichioli; Rodriguinho, Danilo Avelar, Ricardo Silva, Burgos e Nicolas; Juninho, Breno, Benítez e Pedrinho; Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Cuiabá x Cruzeiro

Após uma série de alterações na data, a CBF definiu a partida entre Cuiabá e Cruzeiro para acontecer apenas em 14 de outubro. O objetivo da mudança é a preservação do gramado da Arena Pantanal, palco da partida entre Brasil e Venezuela pelas Eliminatórias. Assim, a rodada encerra apenas em meados do mês de outubro, ainda durante a Data Fifa.

Local: Arena Pantanal (MT)

Horário: Sábado (14/10), às 21h



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima