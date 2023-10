CBF descarta Brasília e marca Brasil x Argentina para o Maracanã

O Estádio Nacional Mané Garrincha perdeu a corrida para receber o clássico de novembro entre Brasil x Argentina. Principal palco do Distrito Federal, a arena sonhava em ser sede do maior confronto do continente. Entretanto, quem levou a melhor pelo jogo, válido pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, foi o Maracanã, no Rio de Janeiro. O local da partida foi confirmado nesta sexta-feira (6/10) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Desde agosto, Brasília despontava como favorita para receber o jogo. Nos bastidores, o Morumbi, em São Paulo, e a Arena da Amazônia, em Manaus, eram apontadas como os principais concorrentes do Mané Garrincha na tentativa de ser palco de Brasil x Argentina. O Maracanã, porém, ascendeu na disputa nas últimas semanas e foi escolhido pela entidade máxima do futebol nacional. A partida vai ocorrer em 21 de novembro, uma terça-feira, às 21h30. Em 4 de novembro, a arena carioca vai ter a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors.



Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues confirmou a sondagem de várias cidades pela partida e explicou a escolha pelo Maracanã. "Recebemos convite de diversos lugares do Brasil e do mundo para sediar esse que é um dos maiores clássicos do futebol mundial. A opção pelo Maracanã, entre tantos locais que estariam a altura de receber uma partida como essa, se deu não só pela questão logística, condições de treinamento e de deslocamento, que são prioridades", destacou. Dias antes de receber a Argentina, a Seleção viaja à Colômbia.

A pretensão de levar o time por todas as regiões do Brasil é outra justificativa. O Centro-Oeste vai ter Brasil x Venezuela, na próxima quinta-feira (12/10), na Arena Pantanal, em Cuiabá. "Já tivemos uma partida na região Norte, em breve no Centro-Oeste e, depois, será a vez da região Sudeste ser contemplada. E assim vamos seguir, respeitando sempre as condições ideais para o melhor desempenho da Seleção Brasileira. Tenho certeza que o estádio mais conhecido do mundo será palco de uma grande festa do futebol", afirmou o presidente Ednaldo Rodrigues.

Apesar da escolha, Brasília não ficou mesmo escanteada por falta de articulação política. A capital federal recebeu uma vistoria da CBF nos primeiros dias de agosto e foi bem avaliada para ser palco de algum jogo da campanha do Brasil nas Eliminatórias. Entretanto, havia pontos de atenção. O maltratado gramado do Mané Garrincha era um deles. A arena realizou intervenções como o plantio da semente de inverno. A melhora, porém, ficará apenas para a final do Campeonato Candango Feminino, no sábado (7/10), às 10h.



De acordo com apuração do blog Drible de Corpo, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou documento formal ao presidente da CBF solicitando a realização da partida e se mostrou à disposição para realizar todos os esforços pelo jogo. O plano era fazer a cidade bombar em 10 dias com as presenças de Neymar, Messi e o “grand finale” no fim de novembro com show de Paul McCartney na arena candanga. A ideia, porém, acabou ruindo.