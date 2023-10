Real Brasília e Minas animam a matinê com final no Mané

O outubro é rosa — em campanha de conscientização à prevenção ao câncer de mama e de colo de útero —, mas o Distrito Federal será azul ou verde após a final do Campeonato Candango Feminino. Neste sábado (7/10), às 10h, Real Brasília e Minas Brasília colocam em cartaz o último capítulo da disputa mais relevante delas no cenário local. O palco do espetáculo é o principal da cidade. O tapete verde do Mané Garrincha está estendido para a manutenção da hegemonia das leoas ou para a quebra do jejum das minas.

Representantes do Distrito Federal nas Séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro, respectivamente, Real Brasília e Minas se apoderaram da decisão do Candangão desde 2019. Será a quinta consecutiva entre a dupla. A última sem um dos times foi em 2018, quando as minas desbancaram o Cresspom. De lá para cá, só deu Real nas últimas quatro finais.

O Real Brasília pode alcançar o inédito pentacampeonato consecutivo e diminuir encurtar a distância para o recordista Cresspom, com sete troféus na galeria no Setor de Clubes Norte. Do outro lado da rivalidade, o Minas busca, além de sair da fila, igualar-se ao próprio adversário na final e ao CFZ como segundo maior campeão candango.

"É sempre bom participar de um campeonato no qual jogamos o tempo todo com qualidade, com um gostinho de querer alcançar o título. Respeitando, claro, a equipe do Minas, que sei que vem trabalhando forte, a nossa vontade é de vencer e faremos de tudo para chegar lá", garantiu Dida, goleira do Real Brasília.

Para Keké, centroavante do Minas, tudo pode acontecer na decisão. "Estamos preparadas e focadas para essa grande final, buscaremos fazer uma ótima partida independente de quem esteja do outro lado. O jogo está aberto, são dois times bem qualificados e para ambos será um jogo difícil", projeta.

Jogada ensaiada

A matinê no Mané Garrincha terá uma ação social no Outubro Rosa. O ingresso para a partida será a doação de um pacote de absorvente voltada a Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia, apoiada pelo GDF. "Solidariedade tem a ver com a nossa pauta. É uma iniciativa muito importante para envolver essa causa com toda a sociedade. Vai ser um gol de placa. Que sirva de exemplo para outras entidades", disse a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, em entrevista ao Correio.

Ficha técnica

Real Brasília x Minas Brasília

Candangão Feminino - Final (jogo único)



Onde: Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília (DF)

Quando: Sábado (7/10), às 10h

Transmissão: Canal FFDFTV (Youtube)

Árbitro: Pedro Alves de Oliveira

Entrada: Gratuita mediante doação de absorventes



Prováveis escalações



Real Brasília

Escalação; Dida; Nayara, Petra, Carol Gomes e Lorena Bedoya; Maiara, Maria Dias, Jú Oliveira e Lady Andrade; Pitty e Dani Silva; Técnica: Camilla Orlando



Minas Brasília

Rubi; Hadri, Mariana Pires, Mayara e Thalita; Karen, Ju Morais e De La Torre; Keké, Letícia e Silvânia. Técnico: Jorge Marinho