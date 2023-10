Seleção masculina de vôlei vence Irã e está a uma vitória da Olimpíada

A distância entre a Seleção masculina de vôlei e os Jogos Olímpicos de Paris-2024 é de uma Itália. Obrigado a vencer quatro partidas consecutivas para carimbar a ida à França, o Brasil emendou o terceiro triunfo consecutivo na manhã deste sábado contra o Irã, por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, e depende apenas de mais uma neste domingo contra a Itália, às 10h, para confirmar a classificação.

Não será fácil. A saideira do torneio disputado no Rio é contra um rival tradicional. Os italianos são os atuais campeões mundiais. A Alemanha iniciou o dia na liderança seguida justamente pela Itália. O Brasil vinha em terceiro e Cube na quarta posição. A rodada continua (veja tabela no fim do texto) ao longo do dia. No momento da publicação desta matéria o Brasil havia entrado na zona de classificação ao assumir a vice-liderança.

"Estou muito feliz por hoje. O Irã dificultou muito. A garotada não largou o jogo em momento algum. Vamos para uma final que vale uma vaga olímpica. A gente chega em um bom momento. Vamos deixar tudo ali dentro e dar o nosso melhor. Todos que estão entrando contribuem de uma maneira muito especial. Vamos manter essa mesma energia", comemorou o técnico Renan Dal Zotto ao SporTV.

"Essa vitória dá moral. Fomos menos energéticos contra o Irã. Baixamos um pouco a nossa guarda, isso não pode acontecer. O duelo contra a Itália é a nossa final, a nossa vaga. Osso duro de roer, atual vice-campeã europeia, mas vamos jogar. Sobre a minha lesão, eu fiz fisioterapia e estou 100%", afirmou o capitão e levantador Bruninho.

O Brasil não teve dificuldade na manhã deste sábado para vencer o Irã com parciais de 25/19, 25/20 e 25/23. Dois fundamentos fizeram a diferença na partida. O time de Renan Dal Zotto esteve eficiente nos bloqueios e complicou a vida dos iranianos nos saques. Os adversários tentaram reagir em alguns momentos, mas a Seleção manteve o foco e a paciência para trocar pontos.

Protagonista em praticamente todas as partidas do Brasil no Pré-Olímpico, o oposto Darlan não foi tão brilhante como em outras jornadas, mas fez o básico para comandar o triunfo. O jovem de 21 anos colocou 12 bolas no chão e teve as colaborações de Lucarelli (9), Lucas (9) e Flavio (8) no jogo coletivo verde-amarelo.

O Pré-Olímpico masculino de vôlei é disputado por 24 seleções divididas em três grupos com oito cada no Brasil, no Japão e na China. Os dois melhores de cada chave se classificam para Paris-2024 e se juntam à anfitriã Franca. Outros cinco bilhetes serão definidos de acordo com ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Além da França, os Estados Unidos, o Japão e a Polônia confirmaram vaga via Pré-Olímpico.

Rodada de hoje (7/10)

10h - Brasil 3 x 0 Irã

13h30 - Itália x Cuba

17h - Ucrânia x República Tcheca

20h30 - Alemanha x Catar

Domingo (8/10)

10h - Brasil x Itália*

13h30 - Irã x Cuba

17h - Ucrânia x Alemanha

20h30 - República Tcheca x Catar

Transmissão: SporTV 2 e Globo*