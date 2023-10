Rebeca Andrade supera Simone Biles e é campeã mundial no salto

É DO BRASIL! Um dia após ficar atrás da estadunidense Simone Biles na prova individual geral do Mundial de Ginástica Artística, Rebeca Andrade superou a adversária e conquistou a medalha de ouro na final do salto, neste sábado (7/10).

A média dos dois saltos de Rebeca deu a ela a pontuação de 14.750 pontos e a consolidou como primeira na competição. Atrás dela vem Biles, que teve 14.549 pontos. Em terceiro lugar, a ginasta da República da Coreia Yeo Seojeong levou o bronze com 14.416 pontos. As atletas competiram com outras seis competidoras.

Com o ouro, Rebeca é, agora, a primeira ginasta brasileira a conquistar três medalhas em uma mesma edição de um mundial.

Ela também se tornou a maior medalhista em provas individuais, com sete medalhas — superando Diego Hipólito, até então melhor medalhista com cinco condecorações.