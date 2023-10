Brasiliense Felipe Gustavo é campeão na Liga Mundial de Skate Street

Teve medalha em dose dupla para o Brasil na Liga Mundial de Skate Street (SLS), em Sydney, na Austrália. Na madrugada deste sábado (7/10), o brasiliense criado no Guará Felipe Gustavo superou os norte-americanos Dashawn Jordan e Nyjah Houston, e ficou com o ouro inédito na competição. O candango competiu nos Jogos de Tóquio-2021. No feminino, Rayssa Leal conquistou medalha de prata. A australiana Chloe Covell, de 13 anos, ficou com o título.

Na disputa com os norte-americanos, Felipe Gustavo abriu a primeira manobra com nota 9.0 e precisava de um 8.5 para conquistar o tão sonhado ouro. O brasileiro não sentiu, fez 8.8 e venceu com sobra. No somatório final, ficou com nota 35.4. Jordan fez 35.0 e Houston 27.1.

Veja uma das manobras do campeão Felipe Gustavo:

FOR THE WIN! Felipe Gustavo's first SLS win! pic.twitter.com/pf1rcLnUS2— Street League Skateboarding (@StreetLeague) October 7, 2023

“Eu sonhei com esse momento todos os dias da minha vida e finalmente aconteceu, no tempo de Deus. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que me ajudaram, minha família, minha namorada, todos na minha cidade. A gente conseguiu”, declarou Felipe Gustavo. E foi por pouco que não teve mais um brasileiro no pódio. Lucas Rabelo ficou em quarto, com somatório final de 23.8.

No feminino, Rayssa Leal estava na frente, mas Chloe conquistou o título na última manobra, ao receber nota 9.0. A australiana somou 33.4 e superou a brasileira, que ficou com 31.8. Na sua última tentativa, Rayssa até teve a chance de pegar o ouro “de volta”, mas não foi dessa vez. A japonesa Momiji Nishiya fechou o pódio, com o bronze.

Veja uma das manobras de Rayssa Leal:

@rayssaleal done to perfection. pic.twitter.com/sQgHAl5AZX— Street League Skateboarding (@StreetLeague) October 7, 2023

Amigas, Rayssa e Chloe comemoraram juntas. A brasileira até fez um gesto de “passar a coroa” para a skatista australiana. Em suas redes sociais, ela comentou a disputa: “dei o meu melhor”, disse. Em dezembro, tem mais SLS, e dessa vez no Brasil. Nos dias 2 e 3, São Paulo recebe a Liga Mundial.

Confira os campeões das últimas etapas:

Etapa Chicago, Estados Unidos: Rayssa Leal (BRA) e Kelvin Hoefler (EUA)

Etapa Tóquio, Japão: Chloe Covell (AUS) e Yuto Horigome (JAP)

Etapa Sydney, Austrália: Choel Covell (AUS) e Felipe Gustavo (BRA)