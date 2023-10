Podcast entrevista Rodrigo Marino, candidato a presidente do Santos

Ameaçado de cair pela primeira vez para a segunda divisão, o Santos ja tem candidatos a “salvadores da pátria” nas eleições do fim do ano para a sucessão do presidente Andres Rueda. Um deles é o persistente Rodrigo Marino. Segundo colocado no pleito anterior, o militar da reserva, ex-gestor da firma Prosegur e empresário do ramo de e-commerce é o convidado especial do Podcast Correio no Brasileirão 2023.

De passagem por Brasília, o candidato falou sobre a crise esportiva do Santos na Série A, o jejum de títulos do clube e os planos dele para administrar o time do Rei Pelé se for eleito. Ele revela que tem o apoio de seis ex-jogadores idolatrados pela torcida para impulsioná-lo.

Rodrigo Marino fala sobre uma possível SAF, analisa o contrato com a WTorre para a reforma da Vila Belmiro, avalia o posicionamento do clube no interminável debate sobre a liga, responde a perguntas sobre Neymar e Robinho e monta o Santos dele de todos os tempos.

Você pode conferir a entrevista feita pelos jornalistas do Correio Braziliense Danilo Queiroz, Marcos Paulo Lima e Victor Parrini no podcast que está no ar e avaliar as ideias do candidato.