Candangão: Real unifica títulos masculino e feminino no ano e iguala CFZ

Ao conquistar o pentacampeonato do Distrito Federal na manhã deste sábado, no Mané Garrincha, com vitória por 3 x 1 contra o Minas, o Real Brasília igualou uma proeza na historia dos campeonatos de futebol pofissionais da capital do país. O time unificou os principais títulos nas categorias masculino e feminino da cidade. Até então, somente o CFZ Brasília havia feito a dobradinha, em 2002.

O Real Brasília iniciou a temporada conquistando pela primeira vez o Candangão masculino. Alcançou a final contra o Brasiliense e faturou o título dentro do Estádio Defelê, na Vila Planalto. O título quebrou a hegemonia do Jacaré no DF.

Agora, no segundo semestre, o Real Brasília conquista o pentacampeonato no Candangão Feminino. Os cinco troféus foram diante do mesmo adversário. As duas equipes estavam invictas até a final única deste sábado.

Em 2002, o CFZ também foi campeão inédito no Candangão masculino ao desbancar os favoritos Gama e Brasiliense no hexagonal final da competição. No feminino, empilhou taças de 2000 a 2003 acumulando um tetracampeonato.

Até então, essa era a maior sequência de títulos desde a criação do Candangão Feminino, em 1997. Portanto, o Real Brasília inicia uma nova dinastia com cinco troféus em série e certamente brigará pelo hexa em 2024.