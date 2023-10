Candangão: Planaltina e Ceilandense saem na frente nas semis da Série B

Leo Lopes foi decisivo na vitória do Ceilandense contra o Luziânia: dois gols na campanha invicta do Galo na Série B - (crédito: Instagram/Léo Lopes (llsm09)) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Planaltina e Ceilandense saíram na frente nos jogos de ida das semifinais da Série B do Campeonato do Distrito Federal e praticamente encaminharam o acesso à primeira divisão do Candangão em 2024. Invictos na competição, ambos defenderão vantagens na volta para avançar à final da popular segundinha.

No Estádio Serra do Lago, em Luziânia, o bicampeão candango não foi páreo para o Planaltina. Diante de 327 pagantes, os donos da casa sofreram gol de Léo Lopes. Anfitrião no próximo sábado, o Planaltina precisa do empate para se classificar. Ao Luziânia, resta no mínimo devolver o placar e forçar a decisão por pênaltis. A questão é a seguinte: o Planaltina ainda não sofreu gol em seis exibições. São 540 minutos de invencibilidade mais acréscimos.

A situação do Brazlândia é mais delicada. No Estádio Chapadinha, os donos da casa perderam por 3 x 0 para o Ceilandense e estão em situação quase irreversível nas semifinais. A missão é devolver o placar para apostar nos pênaltis ou quatro gols de diferença para conseguir o acesso. Confortável, o Ceilandense pode perder por até perder por 2 x 0, por exemplo.

A partida disputada no Chapadinha foi decidida com assinaturas de Gabriel Kersul, Romário e um gol contra de Jeferson após finalização do meia Tarta. A partida teve uma ocorrência curiosa. O jogador Felipe Alves do Ceilandense apareceu com nome duplicado na relação inicial da partida. O erro foi corrigido no sistema da FFDF, porém permaneceu na súmula e foi registrado pelo árbitro.