Francês: goleiro desmaia após ser atingido por sinalizador

O jogo entre Montpellier e Clermont, válido pela 8ª rodada do Campeonato Francês, precisou ser suspenso, após torcedores lançarem foguetes no gramado, em jogo disputado neste domingo (8/10), no Stade de la Mosson, na França. Um deles atingiu o goleiro do Clermont, Mory Diaw, que desmaiou imediatamente e foi levado para o hospital mais próximo. As informações são de que o arqueiro passa bem.

A situação ocorreu no fim do jogo. As imagens mostram a fumaça provocada pelo sinalizador junto ao goleiro e depois ele estirado no chão, sendo atendido por socorristas, e diante da preocupação de jogadores tanto do seu time como do adversário. Afinal, este tipo de situação ultrapassa as questões de rivalidade.

Após o incidente, a partida foi suspensa e os jogadores foram para o vestiário. No momento, o Montpellier vencia a partida por 4 a 2, num confronto pelo Campeonato Francês.

Na competição, o Montpellier está na sexta colocação com 12 pontos. Já o Clermont tem apenas dois pontos conquistados, na lanterna do campeonato local.