Fernando Diniz se apresenta à Seleção em Cuiabá para Eliminatórias da Copa

Diniz chega a Cuiabá e inicia preparação da Seleção Brasileira para duelo contra a Venezuela - (crédito: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

O técnico Fernando Diniz e sua comissão técnica chegaram na noite deste domingo (8/10), em Cuiabá, onde a Seleção Brasileira começará a se reunir para os próximos compromissos. Na capital mato-grossense, o Brasil enfrenta a Venezuela, na quinta-feira (12/10), às 21h30, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Estou muito motivado por voltar aqui. É sempre uma honra, uma grande alegria poder estar contribuindo com a Seleção Brasileira. A gente vai procurar estreitar ainda mais as nossas relações. Obviamente que já tivemos algum ganho tático no período anterior e agora é dar sequência. A gente vai caminhar e estreitar a relação que é uma coisa sem fim", disse Fernando Diniz, em sua chegada ao hotel.

Para essas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Fernando Diniz perdeu quatro jogadores por lesão, sendo três laterais: Caio Henrique, Renan Lodi e Vanderson, além do atacante Raphinha. Assim, o treinador chamou Guilherme Arana, Carlos Augusto, Yan Couto e David Neres e explicou suas decisões.

"Infelizmente tivemos lesões. O Arana a gente tem acompanhado ele bem, vem em franca evolução. O Carlos Augusto também é um jogador monitorado, não tivemos surpresas. São jogadores que estavam na lista larga. A gente espera que eles cheguem bem aqui e consigam render aquilo que a gente viu nos clubes", completou o treinador.

Assim, depois de enfrentar a Venezuela, a Seleção Brasileira tem um compromisso diante do Uruguai, pela quarta rodada das Eliminatórias. Aliás, a partida está marcada para o dia 17 de outubro, em Montevidéu, casa do adversário.