Uefa anuncia adiamento de partidas de futebol em Israel

Todos os jogos de futebol no território de Israel foram adiados. Segundo anúncio feito pela Uefa, entidade máxima do esporte na Europa, no último domingo (8/10), nenhuma partida será disputada no território pelas próximas duas semanas. A decisão aconteceu por conta do conflito armado entre o país israelita e o Hamas, da Palestina.

Entre as partidas adidas, está o embate entre Israel e Suíça, válido pela sétima rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, na Alemanha. A partida, anteriormente marcada para quinta-feira (12/10), ainda não possui nova data para acontecer, conforme o comunicado oficial.

Além disso, a Uefa também confirmou estar avaliando a situação da segunda partida da seleção de Israel pela Data Fifa, contra Kosovo. Por estar marcado para acontecer na antiga região da Iugoslávia, no próximo domingo (15/10), o compromisso ainda tem chances de ser realizado.

"A Uefa continuará monitorando a situação de perto e mantendo contato com todas as equipes afetadas antes de tomar decisões sobre novas datas e potenciais alterações em outros jogos futuros", disse a entidade, na nota oficial.

Além da partida entre as seleções do profissional, outras duas foram adiadas: Israel x Estônia, e Israel x Alemanha, pelas Eliminatórias da Euro Sub-21, e um minitorneio entre Israel, Bélgica, Gibraltar e País de Gales, válido pelas Eliminatórias da Euro Sub-17.

Parte do Grupo I das Eliminatórias da Euro 2024, a seleção principal de Israel surge como terceira colocada, atrás apenas de Suíça e Romênia. Em seis partidas, foram 11 pontos conquistados através de três vitórias, dois empates e uma derrota.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima