Tite e Fla chegam a acordo e anúncio deve ser feito até segunda

Tite não trabalha desde 9 de dezembro, quando a Seleção Brasileira foi eliminada pela Croácia na Copa do Mundo de 2022 - (crédito: Nelson Almeida/AFP)

Flamengo e Tite chegaram a um acordo contratual e financeiro após longa reunião, neste domingo (8/10), no Rio de Janeiro, entre o vice de futebol rubro-negro, Marcos Braz, e Gilmar Veloz, representante do técnico. O vínculo ainda não foi assinado, mas deve ter duração até dezembro de 2024.



A expectativa é que o dono da prancheta da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo seja anunciado até segunda-feira (9/10), segundo o portal ge.globo. Algumas questões burocráticas estão pendentes, mas não devem travar o desfecho da negociação.

O plano “A” de Tite era trabalhar no exterior. A escassez de propostas atraentes, porém, o levou a analisar as sondagens no Brasil. O estafe do treinador foi procurado pelo Corinthians, mas não obteve o retorno. Morador da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, desde 2018, o gaúcho 62 viu com bons olhos o interesse do Flamengo.



O projeto esportivo com a estrutura, plantel e possibilidade de investimentos para os torneios em 2024 também seduziram o mentor da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. Tite será o terceiro treinador efetivo do Flamengo em 2023. Herda as missões de Jorge Sampaoli e Vítor Pereira.