Arábia Saudita oficializa candidatura para sediar a Copa de 2034

Arábia Saudita vem forte para sediar Copa do Mundo - (crédito: Divulgação / SAFF) Jogada10 Jogada10

Catapultada no cenário internacional por grandes contratações recentes, como Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema, a Arábia Saudita está no páreo para sediar uma Copa do Mundo. Afinal, nesta segunda-feira (9), o país asiático oficializou sua candidatura para o Mundial de 2034. Aliás, na semana passada, a federação já tinha demonstrado o interesse em participar desta disputa.

"Este é o segundo passo de uma jornada extremamente emocionante em que a nossa nação está a embarcar. Na semana passada, anunciámos as nossas ambições de receber o Mundial-2034 e esta candidatura oficial dá continuidade à nossa caminhada para tornar os sonhos do nosso povo em realidade", afirma a federação do país, em comunicado oficial.

Em seguida, os sauditas falaram em "novidade histórica". "A intenção da Arábia Saudita de se candidatar à organização do campeonato do mundo de 2034 é uma novidade histórica e reflete os objetivos do país de desbloquear novas oportunidades no futebol em todos os níveis e o compromisso de apoiar o crescimento do desporto em todos os cantos do planeta", completa o documento.

A Arábia Saudita assegura que a candidatura conta com o apoio de, pelo menos, 70 membros da Fifa.A próxima Copa do Mundo, em 2026, será dividida entre México, Estados Unidos e Canadá, ou seja, em todo território da América do Norte. Já em 2023, o Mundial será itinerante, em três continente diferentes, de forma inédita.