Uruguai corta Puma Rodríguez por falta de vacina da febre amarela

Lateral-direito do Vasco, Puma Rodríguez não enfrenta Colômbia e Brasil por falta de imunização contra a febre amarela, sendo barrado de viajar ainda no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/AUF) Jogada10 Jogada10

Puma Rodríguez, jogador do Vasco, foi cortado de última hora da lista de convocação do Uruguai. O motivo foi a exigência da Colômbia, primeiro adversário da Celeste nesta Data-Fifa, para atletas que atuam no Brasil pela vacinação contra a febre amarela. Dessa forma, como o lateral-direito não está vacinado, deixou a lista. A informação é do jornalista Sebas Giovanelli.

"O Vasco da Gama informa que foi comunicado agora pouco sobre o corte do lateral Puma Rodríguez da lista de convocados para os próximos compromissos da Seleção do Uruguai pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O atleta se apresenta normalmente nesta terça-feira (10/10)", comunicou o Vasco. O atleta foi barrado ainda no Rio de Janeiro, onde permanece após o corte.

Aliás, Puma ficou sabendo do corte no aeroporto. Ele embarcaria para Barranquilla, na Colômbia, neste domingo (8/10). Mas, sem a vacina, que é uma exigência do país sul-americano desde 2017, o jogador não conseguiu viajar.

O primeiro compromisso da seleção uruguaia neste mês será nesta quinta-feira (12/10), diante da Colômbia, em Barranquilla. Em seguida, o time do técnico Marcelo Bielsa recebe o Brasil na terça-feira seguinte (17/10), em Montevidéu.