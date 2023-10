Capital anuncia Kadu Barone, ponta campeão da Série D pelo Ferroviário

O Capital anunciou nesta segunda-feira (9/10), o segundo reforço de olho na temporada 2024: o atacante Kadu Barone. O jogador estava no Ferroviário, do Ceará, e foi campeão brasileiro da Série D em 2023. Anteriormente, a equipe já havia anunciado a chegada do zagueiro Domingues, que estava no futebol grego.



O atleta não teve muita rodagem e esteve sob a sombra de Ciel, principal nome do título nacional. Assim, pode estar em um pacote de chegada ao Coruja que tem como principal nome o técnico do Tubarão, Paulinho Kobayashi, como relatou recentemente a imprensa cearense.

O ponta terá, no Distrito Federal, a terceira experiência fora do estado de São Paulo, onde nasceu. Natural de Ribeirão Preto, Kadu se formou na base do Botafogo-SP, jogou no arquirrival Comercial, rodou por clubes tradicionais do estado, como Mirassol, XV de Piracicaba e Ituano. Além do Ferroviário, o novo nome do Capital também passou pelo Cianorte, do Paraná.

"Com velocidade, habilidade e força, chega para abrilhantar ainda mais nosso elenco", relatou a conta oficial do tricolor,relatando sobre características do reforço. O Candangão 2024 terá seu arbitral celebrado ainda neste mês, com probabilidade de começo para janeiro.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

