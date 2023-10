Uefa divulga sedes das Eurocopas de 2028 e 2032

Reino Unido e a Irlanda foram eleitos para acolher o torneio de futebol Euro 2028 - (crédito: FABRICE COFFRINI / AFP) Jogada10 Jogada10

A Uefa divulgou, nesta terça-feira (10/10), as sedes de duas edições da Eurocopa. Primeiramente, anunciou que o torneio, em 2028, terá o Reino Unido e a Irlanda como anfitriões.

Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres, Manchester e Newcastle serão as cidades que vão abrigar as partidas. A capital inglesa, por sinal, contará com dois estádios, ainda não definidos, nesta divisão.

Em seguida, quatro anos depois, em 2032, será a vez de Itália e Turquia sediarem a competição de seleções do Velho Continente, segundo informou a Uefa.

A próxima Euro, no entanto, será em 2024, com sede na Alemanha, já classificada por conta de ser a anfitriã. Estádio do Bayern de Munique, a Allianz Arena será palco do primeiro jogo da competição.

Berlim, Dortmund, Munique, Colônia, Stuttgart, Hamburgo, Leipzig, Frankfurt, Gelsenkirchen e Düsseldorf serão as cidades que receberão os jogos.

Marcada, inicialmente, para 2020, a última edição da Eurocopa rolou um ano depois por conta da pandemia da Covid-19. O torneio foi realizado de forma itinerante. Na decisão, em Wembley, Londres, a Itália venceu a Inglaterra, nos pênaltis, após empate por 1 a 1.