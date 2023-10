Neto de Tite e filha de auxiliar comemoram acerto com o Flamengo

Neto de Tite empolgado com a chegada do avô ao Flamengo - (crédito: Reprodução) Jogada10 Jogada10

O Flamengo, enfim, anunciou a contratação do técnico Tite, que assinou contrato até o fim de 2024. A chegada do novo comandante empolgou a torcida, depois da demissão de Jorge Sampaoli, mas também as crianças da família do gaúcho.

Durante a manhã desta terça-feira (10), Fernanda Bachi, esposa de Matheus Bachi, filho e auxiliar de Tite, postou um vídeo em que um dos filhos (Leonardo) dança ao ouvir o hino do Rubro-Negro.

Além de Leonardo, o auxiliar Cléber Xavier também publicou um vídeo da filha, Nina, brincando com a almofada do atacante Gabigol. Ao fundo, é possível ouvir a música "Dezembro de 81", que faz referência direta ao título mundial do Flamengo, sob a batuta de Zico, Júnior, Leandro, Andrade, Adílio, Nunca e companhia.

Primeiras palavras do comandante

Na manhã desta terça (10), o Flamengo divulgou as primeiras imagens de Tite já com o uniforme de trabalho ao lado do vice de futebol, Marcos Braz. Além disso, o treinador mandou a primeira mensagem à nação.

"Orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura te permite toda a qualidade de trabalho possível. De alto nível como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta", disse.

Aos 62 anos, o treinador teve três passagens pelo Corinthians, com títulos da Libertadores, Mundial de Clubes e Brasileirão. No Brasil, passou por outros quatro clubes da primeira divisão: Grêmio, Internacional, Atlético-MG e Palmeiras. Já fora do país, o comandante dirigiu o Al-Ain e o Al-Wahda, ambos dos Emirados Árabes.

"Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor, enquanto pessoa, de poder representá-los. A dignidade, a força e o trabalho para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos talvez seja melhor ainda", concluiu.

Bora fazer um tour no CT com Tite? Nosso treinador conheceu os funcionários e conferiu cada detalhe do Ninho do Urubu! ?????#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/d10RYB2dsM — Flamengo (@Flamengo) October 10, 2023

