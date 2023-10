Há vida sem Paulinho? Veja opções do Vasco para substitui-lo

Marlon Gomes é uma das opções para substituir Paulinho no próximo jogo - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Pela primeira vez desde que entrou no time do Vasco, Paulinho será desfalque. Um dos grandes dos destaques da recuperação cruz-maltina, sob o comando de Ramón Díaz, o meia levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Fortaleza, no dia 19. E agora, quem deve substituir o "motorzinho" da equipe? Três opções aparecem no momento: Marlon Gomes, Payet ou Mateus Carvalho.

No total, Paulinho já fez 11 partidas com a camisa do Vasco. Na primeira, entrou no segundo tempo na derrota para o Corinthians, na Neo Química Arena. Depois, ganhou a vaga e não saiu mais. Vem sendo, portanto, essencial tanto o sistema defensivo quanto para o ofensivo. Mesmo sem marcar gols e com uma apenas uma assistência direta, o time deve sentir sua ausência pela intensa movimentação, alto índice de duelos vencidos por baixo e de passes certos.

Opções para vaga

O favorito para assumir a função do camisa 18 é Marlon Gomes. Inclusive, o cria da base já foi titular no empate em 0 a 0 com o São Paulo, porém, jogando mais adiantado. Com o provável retorno de Rossi no ataque, Marlon pode recuar e ocupar a faixa de Paulinho.

Alternativa mais ofensiva, Dimitri Payet corre por fora porque não oferece tanta intensidade e recomposição defensiva quando o jovem companheiro. Nas vezes em que foi titular, aliás, o francês só rendeu no primeiro tempo da goleada sobre o Coritiba, quando deu o passe decisivo para o gol de Rossi. Caso deseje um time mais técnico, Ramón Díaz deve ir com o astro.

Já Mateus Carvalho tem características de primeiro volante e tornaria o Vasco bem mais forte na marcação. Afinal, o Fortaleza, próximo adversário, vem em ótima fase e ocupa a sexta posição no Brasileirão, além de estar na final da Copa Sul-Americana, contra a LDU.

As zebras para substituir Paulinho

Por sua vez, o volante Jair também poderia ser uma boa alternativa. Porém, o camisa 8 foi liberado para a relação do jogo contra o Tricolor Paulista por conta de um efeito suspensivo. Ele pegou um gancho de quatro jogos pela expulsão contra o Bahia e dificilmente terá condições de atuar desta vez. Por último, Barros surge no fim da fila. Afinal, o meio-campo de 19 anos não vem sendo aproveitado pela comissão técnica.