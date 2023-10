Palmeiras completa um mês sem vencer e tem crise interna e externa

Eliminação da Libertadores e maior distância na briga pelo título brasileiro se somam a problemas entre torcida e diretoria - (crédito: AFP) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras foi de almejar títulos na temporada, para uma crise tremenda em apenas um mês. E o período reflete o momento do clube, já que o Verdão não ganhou nenhuma partida nos últimos 30 dias. Neste meio tempo, acabou eliminado da Libertadores para o Boca Juniors e viu o Botafogo dispara na liderança do Campeonato Brasileiro.

A última vez que o Palmeiras ficou um mês sem vitórias foi entre setembro e outubro de 2021. Na ocasião, foram sete partidas de jejum na época. Dessa vez, são cinco jogos em um mês. Neste período, o Verdão perdeu para Grêmio, Bragantino e Santos, pelo Brasileiro, além de dois empates com o Boca Juniors, pela Libertadores, e uma eliminação nos pênaltis.

Aliás, a última vitória do Palmeiras na atual temporada, aconteceu no dia 15 de setembro, quando venceu o Goiás por 1 a 0, no Allianz Parque. Contudo, o triunfo também ficou marcado por uma polêmica. Afinal, o atacante Breno Lopes marcou o gol nos últimos minutos da partida e saiu protestando contra a torcida Alviverde, recebeu críticas e teve que pedir desculpas. A cena já refletia o momento ruim vivido pelo Verdão.

Período sem vitórias mexe com o Palmeiras

O momento vivido no clube vem mexendo nos bastidores. Protestos da organizada, críticas ao diretor Anderson Barros e também à presidente Leila Pereira, com cerca de 40 lojas da Crefisa pichadas na semana passada, escancaram a crise vivida no Palmeiras. Aliás, a coletiva da mandatária, na semana passada, aumentou mais ainda a pressão dentro do Verdão.Assim, o Palmeiras tenta encerrar a temporada com dignidade. Antes próximo, o sonho do título agora está a pelo menos 11 pontos de distância e com 12 rodadas para o fim. A vaga direta na Libertadores, portanto, passa a ser um objetivo mais palpável.