Romário se candidata à presidência do América-RJ, onde se aposentou

"Você que é torcedor, sócio, conselheiro e América como eu, é hora de vestir a camisa rubra e fazer história. Quem me conhece sabe que desde criança vivo a paixão de torcer pelo nosso América. Aprendi com meu pai, Seu Edevair. Juntos, sorrimos e choramos comemorando tantas glórias do time que mora no meu coração", falou Romário.

"Fiz minha carreira em muitos gramados, inclusive no Mecão, e agora sinto esse chamado para devolver nosso time ao lugar que ele realmente pertence, entre os maiores e mais vitoriosos clubes do Brasil. Por isso decidi me candidatar a presidente do America. Para que esse sonho, meu e de todos os torcedores apaixonados, possa se realizar, convoco vocês a estarem comigo lado a lado nessa jornada", enfatizou.

Romário a um passo da presidência

De acordo com informações do jornal O Globo, Romário realizou a sua candidatura ainda no mês de maio. Aliás, ele deve, inclusive, ser o único a concorrer à presidência do America em novembro. A tendência é que o Baixinho seja confirmado como novo mandatário do clube carioca, mas não de forma automática. Afinal, para que o pleito seja validado, será necessário o comparecimento de 30 – ou seja, a quinta parte – dos 150 conselheiros do Mecão.