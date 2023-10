Neymar se machuca contra o Uruguai e deixa o campo chorando - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Terminou antes da hora a participação de Neymar no jogo contra o Uruguai, nesta terça-feira (17). Pouco antes do intervalo, o camisa 10 machucou o joelho esquerdo após uma dividida com o uruguaio De La Cruz. Ele saiu chorando e amparado pelos médicos da Seleção Brasileira. Sem conseguir firmar o pé no chão, precisou ser carregado ao entrar no vestiário do Estádio Centenário.

Até às 22h desta terça, a CBF não divulgara qualquer atualização sobre o estado de Neymar. Mas uma possível lesão do jogador preocupa, pela circunstância do lance. Aos 43 minutos da primeira etapa, ele travou a perna esquerda na dividida com De La Cruz e, assim, foi ao chão de imediato. No ato dos primeiros socorros, o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, logo fez sinal de substituição para o técnico Fernando Diniz. Assim, Richarlison entrou em seu lugar.

Neymar não passava por uma substituição no primeiro tempo de um jogo da Seleção Brasileira desde 2019. Na ocasião, ele sofreu uma lesão de grau dois na coxa esquerda durante um amistoso contra a Nigéria, que terminou empatado em 1 a 1. Aliás, o maior artilheiro da Seleção em jogos oficiais passou por uma lesão grave em março deste ano, quando precisou operar o tornozelo esquerdo e ficou três meses fora de combate, antes de trocar o Paris Saint-Germain pelo Al-Hilal.