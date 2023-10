Conheça Bianca Bustamante, 1ª mulher da Academia de Pilotos da F1

Angariada pela McLaren, a filipina Bianca Bustamante integrará programa junto do atual campeão da Fórmula 3, o brasileiro Gabriel Bortoleto - (crédito: Divulgação/McLaren) Agência Estado Agência Estado E-mail

A McLaren anunciou nesta quarta-feira (18/10) que terá uma mulher entre seus pilotos pela primeira vez na história. O tradicional time britânico da Fórmula 1 contratou a filipina Bianca Bustamante para sua academia de jovens pilotos. A jovem de 18 anos vai trabalhar ao lado do brasileiro Gabriel Bortoleto, outro reforço recente da academia, atual campeão da Fórmula 3.

Bianca estreou em carros de monoposto no ano passado, ao disputar a temporada da W-Series, categoria exclusivamente de mulheres. Neste ano, ela disputa a primeira temporada da F-1 Academy, competição que substituiu a W-Series e que acompanha parte do calendário da Fórmula 1. Ela defendeu a equipe Prema Racing. Em 2024, ela vai defender a equipe ART Grand Prix, parceira da McLaren.

"Este é um momento tão surpreendente na minha carreira. Assinar com a McLaren e a ART Grand Prix é muito além de tudo que eu poderia imaginar quando crescia correndo de kart nas Filipinas. Ainda tenho dificuldades em ver meu nome ao lado da McLaren sem me emocionar, pois a história e o legado desta equipe me deixam verdadeiramente sem palavras", festejou.

"Sou muito grata por esta oportunidade, pois acredito que agora tenho a melhor estrutura de desenvolvimento possível ao meu redor para dar o próximo passo em minha carreira. Neste ano, melhorei a minha velocidade, o que demonstrei em várias corridas neste ano, mas em 2024 meu objetivo é estabelecer consistência e melhorar minha força mental para lutar pelo título na próxima temporada da F1 Academy", declara.

Chefe da McLaren, Andrea Stella elogiou a filipina. "A equipe está muito feliz por Bianca se juntar a nós e também na F1 Academy. É um princípio fundamental nosso ser uma equipe diversificada e inclusiva. Por isso estamos satisfeitos por ser tão envolvidos no trabalho da Fórmula 1 no importante tema de melhorar a diversidade de gênero no automobilismo", expressou.