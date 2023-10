Neymar sofre ruptura do ligamento do joelho e passará por operação

O atacante brasileiro Neymar deixa o campo após uma lesão durante a partida de futebol das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Referência da Seleção Brasileira, Neymar passou por baterias de exames nesta quarta-feira (18/10), em São Paulo, e teve confirmada a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, em lance da derrota por 2 x 0 para o Uruguai, na terça-feira (17/10), em Montevidéu.

O atacante vinculado ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, passará por cirurgia para correção das lesões. A data, porém, ainda não foi divulgada. Neymar é avaliado de perto pelo médico da Seleção Brasileira, Dr. Rodrigo Lasmar, e pelos profissionais do clube ao qual pertence.

O tempo estimado de recuperação de uma lesão dessa gravidade é de, no mínimo, seis meses. Nesse cenário, Neymar retornaria aos gramados apenas em 2024. Perderia as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Colômbia e Argentina, em 16 e 21 de novembro. Possivelmente, também ficaria de fora do amistoso contra a Espanha, em março.

Neymar disputava bola com com o meia De La Cruz, do Uruguai, quando sentiu dores depois de uma torção. Foi substituído aos 48 minutos do primeiro tempo da partida. Deixou o gramado de maca e chorando bastante. Na saída do Estádio Centenário, precisou do auxílio de muletas para se locomover.