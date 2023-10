Sul-Americana: conheça a história de Luis Zubeldía, técnico da LDU

Nascido em Santa Rosa, na Argentina, o técnico da LDU, Luis Zubeldía, enfrentou diversas dificuldades na carreira futebolística. O hermano será a mente por trás da equipe equatoriana na final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, no sábado (28/10), às 17h, em Punta del Este, no Uruguai. Quem observa o sucesso nesta temporada, talvez não imagine as dificuldades enfrentadas pelo dono da prancheta.

No início da carreira, Luis tinha o sonho de viver com a bola nos pés. Porém, a trajetória começou como goleiro no futebol de rua. Nos primeiros anos como meio-campista, o comandante do clube equatoriano defendia as cores do Belgrado de La Pampa. Na ocasião, José Néstor Pékerman viu que o garoto tinha futuro e o levou para Buenos Aires.

Dono de um talento diferenciado, Luís despertou a atenção a nível nacional quando atuava com a camisa do Lánus. Inclusive, disputou a Copa do Mundo Sub-17 pela Argentina, em 1997 e 1999. Fez parte de uma geração com Cambiasso e Milito.

Apesar da qualidade com a bola nos pés, Luis Zubeldía teve a carreira abreviada devido a uma lesão grave na perna. O meia também foi diagnosticado com osteocondrite dissecante, doença sem tratamento. Toda circulação da perna foi comprometida.



Contudo, Luis Zubeldía nunca pensou em desistir do futebol. Afastado dos gramados aos 23 anos, ele se dedicou ao jornalismo esportivo e à direção técnica. Os primeiros passos como treinador foram no Lánus. "Tudo que eu tinha planejado desmoronou. Me salvou o fato de eu ter o ensino médio completo e comecei a estudar jornalismo esportivo", relembra ao diário Clarín. "O fato de preencher o espaço vago para mim não foi tão difícil, porque eu não tinha ficado 15 anos como jogador profissional, não tinha percorrido o normal para quem se aposenta. Embora a mudança fosse drástica e muito difícil, dentro de tudo o que era ruim, eu estava apenas começando", pontua.

Zubeldía não desperdiçou a oportunidade à beira do gramado. Comandando uma equipe profissional aos 27 anos, Luís passou a ser o técnico mais jovem da história da elite argentina. Estreou em 2008 com uma campanha em torneios curtos.

Retornou ao Lánus em setembro de 2018. Ficou por três temporadas e alcançou a final da Copa Sul-Americana, perdida para o Defensa y Justicia. Antes de chegar à decisão, Zubeldía preencheu o currículo treinando times tradicionais da América do Sul. Passou por Racing e Barcelona de Guayaquil antes da primeira passagem pela LDU.

Pela equipe de Quito, foram 96 jogos disputados, com 21 partidas de invencibilidade. Luís Zubeldía está consolidando a carreira após passagens por México e Paraguai, com experiências no Santos Laguna e no Cerro Porteño, respectivamente. Na Europa, comandou o Alavés por quatro partidas. Agora, vive o capítulo mais importante da carreira.