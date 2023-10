Fluminense é multado pela Conmebol após episódios na Libertadores

Fluminense foi multado por questões como briga de torcida e arremesso de objetos no gramado - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Fluminense recebeu uma multa da Conmebol nesta semana em virtude de episódios na Libertadores. Os casos aconteceram nas partidas contra Argentinos Juniors e Internacional, válidas pelas quartas e semifinal da competição, respectivamente. Assim, os dirigentes tricolores vão ter que pagar um valor de R$325 mil para entidade. Os motivos da punição foram: briga de torcida, arremesso de objetos no gramado, bombas, sinalizadores e qualidade do gramado do Maracanã. A informação é do ge.globo.

Punições do Fluminense

Fluminense x Argentinos Juniors

Dentro do Maracanã, um argentino arremessou um copo de cerveja em direção aos tricolores no Setor Norte. Um segurança interveio para tentar evitar maiores problemas, mas acabou sendo chamado de "macaco" e agredido fisicamente pelos visitantes. Após este episódio, aconteceu um confronto entre guardas e argentinos. A confusão terminou com cinco torcedores detidos e três seguranças feridos.

O Fluminense não foi responsável pelo episódio, mas era mandante do jogo. Portanto, os representantes da Conmebol decidiram aplicar uma punição de 15 mil dólares (R$ 74,95 mil) aos dirigentes tricolores. Além disso, ocorreram multas de 10 mil dólares (R$ 49,96 mil) por arremesso de copo de cerveja no gramado e 10 mil dólares (R$ 49,96 mil) pelas bombas e sinalizadores no estádio.

Fluminense x Internacional

O Fluminense acabou sendo punido pelo disparo de bombas e sinalizadores no Maracanã. Assim, os representantes da Conmebol aplicaram uma multa de 15 mil dólares (R$ 74,95 mil). Aliás, os dirigentes tricolores também foram advertidos em 15 mil dólares (R$ 74,95 mil) por conta da qualidade do gramado do estádio. O delegado do jogo alegou que o campo estava em mau estado de conservação.

Final da Libertadores

Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no dia 4 de novembro, às 17h, no Maracanã, pela final da Libertadores. O estádio precisou ser fechado para reparos nesta semana. Afinal, os representes da Conmebol têm realizado ajustes no local antes da decisão.