Mão na taça? Veja os ‘números mágicos’ para o Botafogo ser campeão

A cada rodada, o Botafogo fica mais perto de conquistar o Campeonato Brasileiro após 28 anos. Desta vez, as derrotas dos rivais foram essenciais para manterem as chances de título ao redor de 90%. A dez jogos do fim, já é possível calcular alguns dos "números mágicos" e talvez dizer que o Glorioso está com "uma mão na taça".

Afinal, caso o Red Bull Bragantino, atual vice líder, com 52 pontos, mantenha seu aproveitamento geral ou vença todas as partidas em casa e empate as fora de Bragança, só poderá chegar a 69. Com isso, ao Glorioso basta marcar 11 pontos.

Veja a simulação abaixo:

RB Bragantino mantém seus 59% de aproveitamento – chega 69 pontos (o mesmo que vencer seus quatro jogos em casa e empatar os cinco fora)

Botafogo, neste caso, precisa de apenas 11 pontos em dez partidas (equivalente a três vitórias, dois empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 37%, o equivalente ao que fez o Santos, que está em 16º).

Por outro lado, caso o time paulista volte a ter uma sequência bastante positiva como a que manteve antes de perder para o Atlético, na última quarta-feira, e alcance os 70% de aproveitamento do próprio líder, terá 71 pontos em 3 de dezembro.

O Botafogo, dessa forma, também não precisa se assustar. Isso porque, teria que somar 13 pontos. Ou seja, basta fazer o dever de casa no "tapetinho" do Estádio Nilton Santos para ser campeão. Mesmo se for derrotado em todos os cinco compromissos como visitante.

E se o Bragatino ou Fla vencerem todas?

Na hipótese altamente improvável de o Bragantino ou o Flamengo, que está a nove pontos do Alvinegro, vencerem todos os jogos, a equipe de Tiquinho e companhia pode conter a reação com 21 pontos – sete vitórias e três derrotas ou seis vitórias, três empates e uma derrota. Isso representaria um aproveitamento de 70%, exatamente ao que alcançou até aqui.

Calibrando a pontaria para mais uma decisão ?????? #VamosBOTAFOGO Vídeo completo na Botafogo TV: https://t.co/2761rBy0OT pic.twitter.com/y3XzGVhHjv — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 26, 2023

O próximo jogo do Fogão é neste domingo, contra o Cuiabá, às 20h, no Nilton Santos. Se a 30ª rodada for novamente favorável, o líder pode abrir até dez pontos, uma vantagem raramente construída. E também jamais desperdiçada a tão pouco tempo do fim da competição.

