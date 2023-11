Guia da Rodada 34 do Brasileirão: jogos, escalações e onde assistir

O enredo recheado de emoção do Campeonato Brasileiro se aproxima dos capítulos finais com a chegada da 34ª rodada da elite nacional. A bateria com dez jogos passa por sábado (11/11) e domingo (12/11) e pode proporcionar mudanças importantes na tabela, como a possibilidade de um novo líder pela primeira vez desde abril. Com o roteiro caprichado para a fase decisiva, depois do fim de semana o torneio fará uma pausa dramática para a última Data Fifa do ano antes de seguir para as partidas derradeiras até 6 de dezembro.

A campanha começa já com um compromisso que pode selar o destino de um dos participantes. No sábado, o Coritiba recebe o Cruzeiro na Vila Capanema, estádio do rival Paraná, e corre o risco de ser rebaixado dependendo da combinação de resultados. O dia também reserva holofotes para o último Fla x Flu da temporada, com o rubro-negro ainda em busca do título e o tricolor de volta ao palco onde foi campeão da Libertadores há uma semana. Se já não fosse o bastante, Palmeiras e Internacional fecham a noite e o alviverde pode dormir na dianteira em caso de vitória ou empate.

Depois de uma abertura caprichada, o domingo abre com direito a um dos atos principais da rodada: Bragantino x Botafogo. O Massa Bruta depende apenas de si para ser campeão, mas para isso precisa vencer o líder Botafogo, em crise após quatro derrotas consecutivas. De olho neste confronto, o segundo colocado Grêmio recebe o Corinthians e divide o sonho de assumir a liderança do Brasileirão. Na parte de baixo da tabela, o Vasco recebe o já rebaixado América-MG e pode abrir vantagem contra o Z-4, assim como o Santos, que joga o clássico San-São contra o São Paulo.

Confira a seguir o Guia da Rodada do Correio com as principais informações sobre a 34ª etapa do Brasileirão e o passo a passo de cada duelo:

Coritiba x Cruzeiro

Voltando a mandar um jogo na Vila Capanema após seis anos, o Coritiba joga a vida contra o Cruzeiro e pode ser rebaixado na casa do rival Paraná, dependendo da combinação de resultados. Apesar de não poder jogar no Couto Pereira, ocupado para shows, o Coxa não vê tanto problema em estar “fora de casa”, já que é o pior mandante do campeonato. Do outro lado, a Raposa, primeiro time dentro da zona, está de alerta ligado e tenta somar pontos importantes para espantar o fantasma da Série B. Nos últimos cinco encontros entre os adversários, foram duas vitórias dos mineiros, uma dos paranaenses e dois empates.

Data: sábado (11/11), às 16h

Local: Vila Capanema (PR)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Coritiba

Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira (Neris), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues e Rafael Elias. Técnico: Zé Ricardo

Flamengo x Fluminense

O Fla x Flu de sábado no Maracanã vai ser o tira-teima entre a dupla carioca em 2023. Rumo ao sétimo clássico do ano, cada lado levou a melhor em duas ocasiões, além de dois empates. Pelo Flamengo, a vitória pode significar esperanças redobradas na briga pelo caneco. De volta ao palco onde foi campeão da Libertadores há uma semana, o Fluminense não tem mais pretensões no campeonato, mas pode complicar a vida do rival, que ainda sonha com o título.

Data: sábado (11/11), às 18h30

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Flamengo

Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique (Cebolinha). Técnico: Tite

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz

Palmeiras x Internacional

Empatado na liderança com 59 pontos, ao lado de Botafogo e Grêmio, o Palmeiras pode dormir na liderança em caso de vitória e se aproximar do caneco. No entanto, o alviverde chega desfalcado de Gustavo Gómez, expulso na rodada anterior, e do próprio estádio, já que o Allianz também terá shows no final de semana, por isso a partida será em Barueri. Estacionado no meio da tabela, o Internacional busca a vitória para ultrapassar o número mágico de 45 pontos e abrir vantagem contra o rebaixamento.

Data: sábado (11/11), às 21h

Local: Arena Barueri (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis:

Palmeiras

Weverton; Murilo, Luan e Naves; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Bragantino x Botafogo

Em queda livre, o Glorioso viu diversos adversários chegarem no líder do campeonato, para instalar uma crise fora de hora em um time que parecia rumar ao tricampeonato nacional. Um deles é o Massa Bruta, mandante de mais um confronto direto inesperado para o time da Estrela Solitária a essa altura da competição. Não fossem os dois tropeços nos últimos quatro jogos, o time do interior paulista seria o ponteiro, uma vez que está a um ponto dos cariocas que, no mesmo período, perderam todos os duelos.

Data: domingo (12/11), às 16h

Local: Nabi Abi Chedid (SP)

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis:

Bragantino

Cleiton; Hurtado, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Matheus Fernandes; Vitinho, Eduardo Sasha e Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Lúcio Flávio

Grêmio x Corinthians

Melhor time do Brasil nos últimos cinco confrontos, o Imortal trata o confronto em Porto Alegre como uma verdadeira final. Não apenas por ser um dos líderes: o Alvinegro fez os gaúchos perderem pontos no duelo de ida, em São Paulo, em um polêmico 3 x 3. Para o Tricolor, mais vale a “Zona Suárez”, citada por Diego Simeone durante a semana. O uruguaio vem de um hat-trick sobre o Botafogo. Para os paulistas, vale a pressão da zona de rebaixamento, quatro pontos abaixo, como motivo para brigar por roubar mais pontos no Sul.

Data: domingo (12/11), às 16h

Local: Arena do Grêmio (RS)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Ronald, Villasanti, Carballo, Everton Galdino e Besozzi; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano, Renato Augusto e Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

Vasco x América-MG

Ao não ter jogado durante a semana — com o adiamento da visita ao Cruzeiro — o Cruzmaltino tem a mente descansada e uma grande oportunidade para somar pontos à frente na luta contra a degola. Após ter saído do Z-4, os comandados de Ramón Díaz recebem, em São Januário, o primeiro rebaixado, América-MG que, após perder a categoria, cumpre tabela com técnico interino (Diogo Giacomini) depois de demitir Fabián Bustos.

Data: domingo (12/11), às 18h30

Local: São Januário (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Vasco

Léo Jardim; PH, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho; Gabriel Pec, Payet e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

América-MG

Jori; Rodriguinho, Ricardo Silva, Iago Maidana e Marlon; Juninho, Alê, Benítez e Emmanuel Martinez; Felipe Azevedo, e Mastriani; Técnico: Diogo Giacomini

Santos x São Paulo

Separados por quatro pontos, os rivais do San-São querem saber de tranquilidade. O Peixe deseja garantir a permanência a qualquer custo, estando quatro pontos acima da zona de descenso, no 13º lugar. Do outro lado, o campeão da Copa do Brasil mantém um standby de produção constante para fechar a temporada com meio-termo nos pontos corridos, depois de um dos grandes títulos da história do Soberano.

Data: domingo (12/11), às 18h30

Local: Vila Belmiro (SP)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Santos

João Paulo; Lucas Braga, Joaquim, Messias e Kevyson; Tomás Rincón, Rodrigo Fernández, Dodi e Nonato; Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato e Michel Araújo; Juan e Luciano. Técnico: Dorival Jr.

Atlético-MG x Goiás

Invicto nos últimos cinco jogos e líder do returno, o Galo busca manter o crescimento para também se somar à briga pelo título, estando a cinco pontos da liderança. Entretanto, a atual diferença de quatro pontos dentro do G-6 se torna boa situação para garantir o objetivo de recuperação durante os pontos corridos, com a ida à Libertadores. O Esmeraldino, por sua vez, vem perdendo chances de deixar a parte baixa da tabela, com três derrotas nos últimos cinco duelos, se mantendo a somente duas unidades de escapar do Z-4.

Data: domingo (12/11), às 18h30

Local: Arena MRV (MG)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Atlético-MG

Éverson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Zaracho; Pedrinho e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar e Hugo Moura; Morelli, Raphael Guzzo e Palacios; Allano, Matheus Babi e Vinicius. Técnico: Armando Evangelista

Bahia x Athletico-PR

Necessitados de triunfo para ter mais margem de garantia nos objetivos das rodadas finais, os times dos extremos da classificação prometem duelo parelho em Salvador. O Tricolor de Aço é um dos envolvidos diretos de momento na luta pela permanência, sendo um dos três clubes com 37 pontos e enrolado na borda da área de corte à Série B, além de vir de quatro derrotas nos últimos cinco compromissos. Já o Furacão quer reduzir a distância do xará mineiro para voltar à Libertadores, atualmente em quatro pontos.

Data: domingo (12/11), às 18h30

Local: Fonte Nova (BA)

Transmissão: SporTV e Premiere

Escalações prováveis

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Vitor Hugo, Kanu e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende e Thaciano; Cauly, Yago Felipe e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Athletico-PR

Bento; Cacá, Thiago Heleno, Matheus Felipe e Esquivel; Fernandinho, Alex Santana e Cuello; Vitor Bueno, Zapelli e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho

Cuiabá x Fortaleza

Décimo e décimo-primeiro colocados, respectivamente, mato-grossenses e cearenses parecem ser times que apenas desejam garantir vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. O Dourado está a um ponto de chegar aos 45 de permanência matemática, um a mais em relação ao Leão do Pici que, por sua vez, somou o primeiro ponto contra o Athletico depois de uma sequência de quatro derrotas em meio à queda na final da “Sula” para a LDU. Curiosamente, os dois são os únicos times de momento com saldo zero em toda a competição.

Data: domingo (12/11), às 18h30

Local: Arena Pantanal (MT)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis

Cuiabá

João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Patric; Raniele, Denilson e Clayson; Jonathan Cafu, Deyverson e Pitta. Técnico: António Oliveira

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Guilherme, Machuca e Marinho; Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

