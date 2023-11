Lúcio Flávio deixará comando técnico do Botafogo, que busca substituto

O Botafogo busca um novo nome no mercado para tentar se recuperar na briga do título do Campeonato Brasileiro. Após a derrota na 33ª rodada para o Grêmio, em virada por 4 x 3, em São Januário, nesta quinta-feira (9/11), a diretoria alvinegra decidiu por retirar o efetivado Lúcio Flávio do cargo, fazendo a remoção de forma oficial apenas quando houver outro nome anunciado.



Enquanto não encontra um substituto imediado, o meio-campista do Glorioso nos anos 2000 segue na função e deve coordenar a equipe, pelo menos, no próximo jogo. Se trata de mais um confronto direto na 34ª rodada do nacional, contra o quarto colocado, Bragantino, em Bragança Paulista. O Massa Bruta tem apenas um ponto de desvantagem para o time carioca, no momento.

A ideia da equipe da Estrela Solitária é de ter um comandante apenas para as partidas restantes, sem permanecer com um mesmo nome para 2024 inclusive em caso da conquista do tricampeonato. A corrida da direção é para a partida deste domingo (12/11), às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, mas pode não haver tempo hábil para regularizar um novo treinador para o próximo compromisso.

O clube de General Severiano não terá folga na Data Fifa deste mês e terá confronto contra o Fortaleza no dia 23, fora de casa. Isto mantém apressão sobre o elenco que foi capaz de vencer apenas três de 13 jogos disputados no returno, a segunda pior campanha no período, à frente apenas do já rebaixado América-MG.

Lúcio Flávio tem aproveitamento de 33% nos sete jogos comandados até então. Após vencer Fluminense e América-MG e empatar contra o Athletico-PR — no jogo da queda de luz no Estádio Nilton Santos — a derrocada alvinegra ainda não foi estancada. Derrotas para Cuiabá, Palmeiras, Vasco e Grêmio ameaçam a conquista, com paulistas e gaúchos empatados na liderança com o Botafogo, em 59 pontos, mas atrás pelos critérios de desempate.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

